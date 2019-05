Új gyaloghíd ível át a Kurcán, mutatjuk képeken

Eredetileg tíz-tizenöt évre tervezték a gyaloghidat, a tölgyfa cölöpöknek mégis negyven évig kellett dacolniuk a vízzel, és így a korhadással is. Most a Zöld város projekten belül a híd is megújult. A régit elbontották, az újat pedig négy és fél méterrel arrébb építették fel, immár nem fa, hanem betonoszlopokon. Az új híd nem csak építőelemeiben lett más, kicsit szélesebb is lett, 2,3 méteres szélességével várja a gyalogosokat.

Másfél évszázados jubileumot ünnepelt a Széchenyi liget, a parkot és új hidat ünneplő műsor első felvonásaként a Klauzál Gábor Általános Iskola diákja igyekeztek tavaszi időt varázsolni táncukkal.A százötven éves liget bejáratánál Szirbik Imre polgármester elmondta: téren és időn átívelő közös ünnep a Széchenyi liget évfordulója és az új Eszperantó híd avatása. – 1869-ben, két évvel a kiegyezés után egy új korszakot nyitott meg a városi liget átadása – emelte ki a polgármester. A park egyébként egykor egy vendégfogadónak és gőzfürdőnek is otthont adott, előbbi épületében működik napjainkban a Csallány Gábor Kiállítóhely.A liget mellett az új Eszperantó hídon is megtehették az első hivatalos lépéseket a vendégek.A hidat még negyven éve, az 1982 májusában Szentesen rendezett eszperantó béketalálkozó emlékére építették a Széchenyi ligetben. A huszonnégy tölgyfa cölöpre épült negyvenöt méter hosszú és másfél méter széles fahíd a kiséri városrészt és a ligetet kötötte össze. Bár hivatalos névadója sosem volt, a szentesiek mindig Eszperantó hídnak hívták.A Szent Anna Utcai Csicsergő Óvoda apróságai énekes műsora után az érdeklődők is végigsétálhattak az új hídon, ami vonalaiban őrzi a régi hangulatát. Az ünnepség végén Szirbik Imre polgármester és Bődi Péter, a kivitelező cég vezérigazgatója egy-egy fát ültettek el a híd két lábánál.