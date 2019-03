Új közösségi tér Szentesen

A terület házait a kilencvenes években bontották le, utolsó mohikánként a Csurgai Akvarisztika és a hozzá tartozó lakóház állt ott. Aztán változatos elképzelések láttak napvilágot a kihasználatlan sarok kapcsán pletykaszinten és hivatalos formában is, voltak, akik a Parkerdő Otthont akarták ott felépíteni, de álmodtak oda mélygarázst, bevásárlóközpontot, mozit, sőt, plázát is. Az elképzelésekből végül nem lett semmi, mindössze egy játszótér épült.



A terület most megújult, olyan rekreációs tér jött létre, amely a helyi közösség pihenését, kikapcsolódását szolgálja. Több mint ötven fát ültettek, emellett padok és ivókút várja az itt megpihenni vágyókat. Érdekesség, hogy a parkot átszelő járdákat az évek alatt kitaposott útvonalakra építették. Sportolási lehetőség is lett a téren, az elkerített street sportpályán tengózhatnak, a kültéri asztalokon pedig pingpongozhatnak a fiatalok. A felújítás során a környék kutyásaira is gondoltak, a terület Somogyi Béla utca felőli részén elkerített kutyafuttatót alakítottak ki.



A megnyitón Farkas Sándor államtitkár is beszélt a tér hányattatott sorsáról, és szerencsésnek tartja a helyzetet, hogy végül ez a rekreációs park valósult meg. – Megadatott, hogy olyan közösségi tér alakult ki, ahol a környék lakói is kikapcsolódhatnak – fogalmazott a térség országgyűlési képviselője. Szirbik Imre polgármester pedig arra kérte az itt élőket, hogy gyerekzsivaj, labdapattogás és nevetés töltse meg a parkot, valamint együtt használják a teret, hogy az valóban közösségi legyen.