Új technikai eszközöket kapott a szentesi laktanya - Műszakiak földön, vízen, levegőben - Fotók

Idén huszonhatodik alkalommal rendezte meg a Műszakiak Napját az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, a rendezvényhez tizenegyedszer csatlakozott a Szentesi Rendőrkapitányság is. A változatos programokat tátott szájjal bámuló gyereksereg mellett a katonák is kaptak „ajándékot", a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett új technikai eszközöket Szabó István honvédelmi államtitkár adta át. Az államtitkár – aki korábban volt a szentesi műszaki dandár parancsnoka is – lapunknak elmondta, fontos, hogy a kor színvonalának megfelelő eszközökkel bíró honvédséggel rendelkezzünk.– Időszerű ez a műszaki fejlesztés, most érkeztünk el oda, hogy a támogató- és kiszolgálóegységek modernizációja is megkezdődhetett. Most leginkább az építési feladatokban használható eszközöket adtunk át, de a Zrínyi programban később harctámogató eszközök beszerzésére is sor kerül – beszélt az új eszközökről Szabó István.Az államtitkár kérdésünkre a hódmezővásárhelyi laktanyával kapcsolatban elmondta, megfelelő felkészültségű és mennyiségű állományra van szükség, ezért továbbra is napirenden van egy katonai szakközépiskola kialakítása a városban. Jelenleg Debrecenben működik ilyen középiskola, a tervben lévő vásárhelyi mellett a Dunántúlon is szeretne létrehozni egyet a honvédség.A technikai eszközök átadója mellett a színes és izgalmas programoké volt a főszerep, huszonkét helyszínen negyvennyolc bemutatót láthatott a közönség. A laktanya felett repülőgép húzott át, a vásárhelyi helyőrség gyepshow-val szórakoztatta az érdeklődőket, de volt rendőrségi, mentős, katasztrófavédelmi, hagyományőrző és közelharc-bemutató is. A gyerekeket leginkább a kipróbálható járművek és fegyverek, valamint a látványos bemutatók kötötték le. A derekegyházi iskola elsősei és másodikosai egymás szavába vágva mesélték, hogy nekik mi volt a legérdekesebb: – Az volt a legjobb, hogy beülhettünk a katonai kocsikba! Meg hogy céloztunk a puskával! Meg a bemutatók! A késes kommandósok nagyon vagányak voltak! – próbálták egyszerre elhadarni kedvenc programjaikat az iskolások.A nagyobbak kedvence viszont a legkeményebb kihívás, a Vörös Bika verseny volt. Itt tizenhat csapat mérte össze az erejét, kitartását, a katonák mellett a rendőrök és a tűzoltók csaptak össze. A versenyt idén a vezetéstámogató szakasz csapata nyerte a javító szakasz és az első hídépítő század csapatai előtt.