Űr- és időutazásra csábít a szentesi múzeum

A sajtó munkatársai most Szabó Attila, a Közlekedési Múzeum repüléstörténeti gyűjteményének muzeológusa és Farkas László múzeumigazgató kalauzolásával beleshettek a készülő kiállítás kulisszái mögé. A rendhagyó tárlatvezetésen a múzeum vezetője kiemelte, a kiállítással egyszerre szeretnének tisztelegni Farkas Bertalan hetvenedik születésnapja és a Holdraszállás ötvenedik évfordulója előtt, valamint az első magyar űrhajós életútján keresztül megmutatni, miért fontos büszkének lennünk arra, hogy magyarok vagyunk.A közönség elől egyelőre elzárt kiállítás tárgyak között sétálva Szabó Attila rengeteg, nem mindenki által ismert, de annál érdekesebb információt osztott meg, például hogy Farkas Bertalan űrutazása részben „önköltséges" volt, a szállást és az étkezést is a magyar államnak kellett állnia, de a szovjetek még a szkafandert is kifizettették – így kerülhetett az űrruha is a kiállítási tárgyak közé. Ahol többek között megtalálható Farkas Bertalan az űrállomáson viselt órája és ruhája is, sőt, még a Szojuz-36 rakéta indítókulcsa is.Az űrhajós életét a gyerekkortól kezdve a kiképzésen át az űrutazásig bemutató kiállítás emellett a nyolcvanas évek életérzését is átadja, a tárlatra belépve például a kilövés rádióközvetítését hallhatjuk, bentebb pedig a korszak használati tárgyaiból láthatunk egy válogatást.A kiállítás a Múzeumok Éjszakája szentesi rendezvényén, június 22-én, 19 órakor nyílik meg.