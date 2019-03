Üzen a múlt - régészeti leletekre bukkantak a színházterem alatt Szentesen

A leletek között találhatók különféle főző- és folyadéktároló edények, de egy vaskést is találtak. A főzőedények között több fazék alj-, oldal- és peremtöredéke is előkerült, ezeket nem egyszer díszítéssel, például bekarcolt vonalköteggel vagy vörös festéssel látták el. Az egyik fazék töredékein jól megfigyelhető a hosszú használat nyoma: oldala másodlagosan feketére égett, nyomokban kormos is volt.