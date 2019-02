Vakrandizni könyvekkel is lehet

Egyet magának, egyet a férjének. Hogy mit rejt a csomagolópapír, az csak otthon derül ki. Fotó: Majzik Attila

Egy vakrandinak van némi kockázata, de ha a szentesi könyvtár könyvei közül választunk találomra, akkor valószínűleg nem fogunk mellé. A könyvtár a Valentin-napot nem virágcsokrokkal és bonbonokkal, hanem könyves randival ünnepelte, csomagolópapírba bújtatott könyvek várták, hogy egy-egy olvasó véletlenszerűen kiválassza és hazavigye.Az ötletre a könyvtár munkatársa, Dallos-Szilágyi Imréné bukkant a neten. – Tavaly a Somogyi-könyvtárnak volt egy ilyen akciója, idén már többen is csatlakoztak. Mi így szeretnénk kimutatni, mennyire szeretjük az olvasóinkat. Ez egy gesztus: virág helyett könyvet adunk – mesélt a részletekről Dallos-Szilágyiné Erzsike.Az akcióban a csomagolópapírok a könyvtár legújabb könyveit rejtik, méghozzá két különböző csomagolással. Az egyikbe romantikus könyvek, a másikba sport, életrajzi, történelmi és krimi témájú írások kerültek, ám ez csak otthon, kibontás után derülhet ki.A könyvtár a könyves vakrandi mellett a hangoskönyveket is népszerűsíti, aki most párosan iratkozik be a hangoskönyvtárba, az három hónap helyett egész éves tagságot kap, ráadásul fél áron.