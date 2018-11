Versenyeztek a jövő gépészei és kereskedői - Fotó

Hagyományteremtő céllal rendezett versenyt a környék általános iskoláinak a szentesi Zsoldos Ferenc Szakgimnázium és Szakközépiskola. A versenyre beugró is volt, nyolcvan iskolának küldtek ki egy tizenhárom plusz egy kérdésből álló totót, majd a legjobbak a középiskolában mérhették össze tudásukat.

Ez a két ágazat, a gépészet és a kereskedelem az iskolánk két húzóágazata. Ezt szerettük volna megmutatni a gyerekeknek, akik így megismerhetik a képzési kínálatunkat. Elméleti és gyakorlati feladatokat is meg kell oldaniuk, a győztes csapat tagjai pedig egy-egy pendrive-ot kapnak ajándékba.

A gyerekeknek a gyakorlati feladatok sem jelentettek akadályt. Fotó: Majzik Attila

– mondta el lapunknak Pintér Etelka, az intézmény vezetője.A feladatok nem fogtak ki a gyerekeken, akik közül volt, aki határozott céllal jött a versenyre.

Tetszenek a feladatok, volt benne nehezebb is, de azért jól sikerült. A gyakorlati feladat egy munkadarab szétszedése és összerakása volt, az is jól ment, mert otthon is sokat szoktam szerelni. Azért is jöttem, hogy megnézzem az iskolát, mert én biztosan ide fogok jönni. Hegesztő szeretnék lenni.

– beszélt terveiről Ajtai Balázs, a gádorosi Kisboldogasszony Katolikus Általános Iskola diákja.A versenyben végül a gádorosiak voltak a legügyesebbek, a kereskedői és a gépészeti feladatokban is az ottani iskola csapatai végeztek az első helyen.