Tarr Béla új művészeti produkcióját mutatják be a Bécsi Ünnepi Heteken

A Missing People (Hiányzó emberek) című kísérleti alkotással, amelyet Tarr Béla a Bécsi Ünnepi Hetek felkérésére hozott létre kifejezetten a fesztivál számára, a művész azon az úton halad tovább, amelyet 2017-ben az amszterdami Eye Filmmúzeumban bemutatott Till The End of the World (A világ végéig) című kiállításával elkezdett. A fesztivál ismertetése szerint június 13. és 16. között megtekinthető alkotással Tarr olyan új formátummal kísérletezik, amely a film, az installáció és a performansz metszéspontján születik meg új perspektívával gazdagítva vizuális nyelvét. Miközben Bécs a világ legmagasabb életszínvonalát nyújtja, sok olyan lakója is van, akik nem illenek a városról alkotott makulátlan képbe, akik szegénységük és társadalmi helyzetük miatt rejtve maradnak a figyelő tekintetek előtt. Tarr Béla új művészeti produkciójában kétszáz bécsi hajléktalannal, a társadalom kirekesztettjeivel dolgozott. Az alkotás velük szembesíti a közönséget, láthatóvá teszi számukra ezeket a "hiányzó embereket".



"Nem tudom, mi ez. De biztos, hogy nem film, nem kiállítás, nem színház, nem koncert, talán egyfajta vizuális költemény a hiányzó emberekről" - idézte Tarr Bélát a fesztivál közleménye. Tarr Béla, a Sátántagó és a Werckmeister harmóniák rendezője, aki 2011-ben A torinói ló leforgatásával lezárta filmes életművét, a Bécsi Ünnepi Heteken mesterkurzust is tart június 9-én az Osztrák Filmmúzeumban Családi tűzfészek című filmjének vetítése után. Június 10-én pedig Jacques Ranciére francia filozófussal és esztétával beszélget a Múzeumi negyed G fesztiválcsarnokában legújabb művészeti projektjéről.