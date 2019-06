10+1 jó tanács az utazni vágyóknak a nyárra

A szabadidő változatos eltöltését szolgálja a turizmus, mely a gazdaságilag fejlett régiókban világszerte a hétköznapi élet szerves részévé vált, a világgazdaság egyik legjelentősebb ágazatává fejlődött. A turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordokat döntött Magyarországon, a 2018-as év pedig minden idők legjobb turisztikai éve volt.Az úticél kiválasztásánál a döntésben egy hely turisztikai látnivalói, eseményei, megközelíthetősége fontos szerepet játszanak, de figyelemmel kell lennünk saját és a velünk utazók adottságaira is. Egy fiatalok által kedvelt, bulis nyaralóhely nem biztos, hogy a csendet, nyugalmat kedvelőknek is szerencsés választás. A kisgyermekkel tengerpartra utazóknak is érdemes körültekintően tájékozódni a strandolási lehetőségekről, hiszen hiába fekszik a szálláshely a tengerparton, közel sem biztos, hogy ott a tengerpart is alkalmas a fürdésre. Soha ne döntsünk kizárólag egy-két látott kép vagy mások által elmondott információ alapján.Az nyilvánvaló, hogy síelni senki nem indul olyan helyre, ahol a hőmérséklet tartósan fagypont felett van, de egy adott hely vagy népszerű nevezetesség felkeresése előtt érdemes tájékozódni mindenekelőtt a várható időjárásról. Ugyancsak érdemes figyelni arra, hogy a célországban mikor vannak munkaszüneti napok, nemzeti vagy helyi ünnepek, amelyek befolyásolhatják a megtekinteni kívánt nevezetesség felkeresését, de akár a mindennapi tartózkodás során a szolgáltatások igénybevételének lehetőségét is, így például, ha az üzletek zárva tartanak. A különösen kedvelt turista célpontok esetén a nyitvatartási idő mellett a belépés feltételeiről is érdemes tájékozódni, lehetőség szerint időpontot foglalni, hiszen sok helyen meghatározzák a naponta belépők maximális számát.Az egyéni utazás legnagyobb előnye a rugalmasság, akkor és oda utazunk, és szállunk meg, amikor az számunkra megfelelő. Egyénileg olyan helyekre is eljuthatunk, ahova az irodák nem szerveznek utazást. Szempont lehet az is, hogy a saját igényeinknek és pénztárcánknak megfelelően tudjuk a szolgáltatásokat összeválogatni, például adott esetben olcsóbb szálláshelyet választani, bizonyos programokat, vagy akár az étkezések némelyikét kihagyni. Azonban nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy egyéni utazásnál mindenről magunknak kell gondoskodni, önállóan foglalni a repülőjegyet, transzfert, a szállást, étkezést, hogy csak a leglényegesebbeket említsük. Bármilyen probléma esetén csak magunkra hagyatkozhatunk, és a megoldás különös nehézséggel járhat kellő nyelvismeret hiányában.Akik utazási irodák szervezésében utaznak, azok egyik legfontosabbnak nyilván a kényelmet tartják, hiszen nem kell semmit sem külön szervezni, az iroda mindent megold helyettünk. Azonban sok úticél van, – különösen Tunézia, Egyiptom, Törökország – ahova csak irodával érdemes utazni, mert szinte biztos, hogy ugyanazért a szolgáltatásért lényegesen többet fizetünk saját szervezéssel. A kedvezőbb ár oka lehet, hogy a szállodák a nagy foglalások után kedvezményt adnak, az utaztatás bérelt (charter) gépekkel történik, míg a felkapott időszakokban még a fapados légifuvarozók is jóval drágábban adják a jegyeket. Sok látványosság megtekintésénél a csoportokat külön engedik be, gyorsabb a bejutás. A csoportos utazás hátrányaként említhető, hogy alkalmazkodni kell a csoport többi utasához, ami nem mindenki számára megy könnyen.Az utazásszervezést hazánkban az utasok jogainak védelme érdekében csak olyan vállalkozás végezheti, aki rendelkezik a jogszabályban előírt feltétekkel és megfelelő vagyoni biztosítékkal. Az engedéllyel rendelkező utazási vállalkozások listája és bejegyzési engedély száma megtalálható a Budapest Főváros Kormányhivatala által vezetett listában, mely az interneten elérhetőAz utas minden esetben az utazásszervezővel kerül szerződéses jogviszonyba, akkor is, ha utazásközvetítőn keresztül is köti meg a vonatkozó szerződést, rendeli meg a szolgáltatást. A szolgáltatás teljesítéséért nem az utazásközvetítő, hanem az utazásszervező a felelős.Egyéni foglalás esetén sokan az árak alapján választanak. Azonban az ár mellett fontos, hogy milyen szolgáltatásokat kapunk a megadott összegért. Így például, a szoba ára magában foglalja-e a reggelit és az mennyire bőséges. Van-e a szobához külön fürdőszoba vagy zuhanyozó vagy azt közösen másokkal megosztva lehet használni. Erre különösen az olcsóbb szálláshelyeken (diákszállók, hostel) kell figyelni, de arra is, hogy az olcsó ár esetleg hálótermi elhelyezést takar. A központon kívül lévő szállások általában olcsóbbak, azonban a nevezetességekhez, belvároshoz, vagy a tengerparthoz való bejutás egyrészt időveszteséget, illetve plusz költséget jelenthet.Nyomatékosan fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy egy három- vagy négycsillagos szálloda közel sem biztos, hogy ugyanazt a szolgáltatási minőséget biztosítja a különböző országokban. Egyes országokban a szállodák minősítése kötelező, s azt az állam turisztikai szervezetei, másutt szakmai szövetségek végzik. Vannak országok, ahol a szállodák minősítése önkéntes alapon történik, van ahol nincs is szállodai minősítési rendszer, de Olaszországban, Spanyolországban a követelmények régiónként is eltérőek. Az Európai Unióban 2009 decemberében alapított Hotelstars Union által kidolgozott harmonizált követelményrendszert a Hotelstars Union 17 tagországában alkalmazzák.A repülős utak esetében is igaz, hogy a számtalan lehetőség és a légitársaságok árképzése miatt sok esetben összehasonlíthatatlanok az ilyen utazás költségei. A különböző online foglalási rendszerekben még ugyanannak a társaságnak ugyanarra a járatára is eltérő árakat találhatunk. Ennek az az oka, hogy egyes költségek csak a foglalás megkezdése után jelennek meg. Ilyenek lehetnek pl. akár a kézipoggyász vagy feladott poggyász díja, jegykiállítási díj, a fizetési mód után különböző díjak felszámítása. Amennyiben az utazásunk bizonytalan, előzetesen tájékozódjunk a lemondási vagy módosítási lehetőségekről. Az un. flexi jegyek drágábbak, de az utazás időpontját illetően módosíthatók. A fedélzetre magunkkal vihető poggyászok méretéről is tájékozódjunk az adott légifuvarozónál. Amennyiben a foglalás megtörtént, ügyeljünk arra, hogy az un. check-in azaz a becsekkolás mikor, és milyen módon történik. Elerjedt az online check-in, amikor esetenként felár ellenében, magunk választhatunk ülőhelyet. A repülőjárat indulása előtt kellő időben célszerű megjelenni a repülőtéren.Az utazási csomag megkezdésének az utazási csomagban foglalt bármely utazási szolgáltatás nyújtásának a megkezdése, befejezésének pedig az utolsó szolgáltatás befejezése számít. Az utazás megkezdésének naptári napja az első nap, a következő naptári nap a második és így tovább a befejezés napjáig. Ha tehát egy utazásra a jelentkezés vasárnap 22 óra, így pedig az utazás éjszaka történik, majd a szállás elfoglalására pedig hétfőn 12 órakor kerül sor, a visszaút pedig a következő hét hétfőn van, a kijelentkezést követően este 22 órai indulás után, és az érkezés pedig kedden éjjel 2 órakor van, akkor ez összességében 10 (naptári) napos utazásnak számít.Sokszor nem könnyű a fakultatív lehetőségek tárházából előre kiválasztani a leginkább megfelelőt, azonban amennyiben nem rendeltük meg, vagy az utazásszervező az utazási szerződésben nem vállalta a megrendelni kívánt program megszervezését, az azon való részvétel lehetőségére nincs biztosíték. Mivel a programok létszámfüggők, így a programonként változó minimumlétszám alatt nem indítják azokat, vagy éppen betelnek.Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó kormányrendelet kifejezetten előírja, hogy az utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul tájékoztatni az utazásszervezőt vagy az utazásközvetítőt az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről. Az utazó haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Az utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogás helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utazó bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utazónak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.Többen követik azt a gyakorlatot, hogy az utazás során be nem jelentett hibákról fényképeket készítenek (kopott felszerelési tárgyak, elhanyagolt tengerpart, nem tiszta fürdőszoba, szegényes ételválaszték a büféasztalon stb.), majd ezen fényképek alapján igénylik utólag a kártérítést az utazásszervezőtől. Ez semmiképpen nem megfelelő eljárás. A jegyzőkönyv felvételét, az abban foglaltakat megerősíthetik a fényképek, de semmiképpen nem helyettesítik a hiba helyszínen történő kijavításának igénylését, annak jegyzőkönyvbe foglalását vagy annak elmaradása esetén az utazási szolgáltató értesítését.Az Európai Egészségbiztosítási Kártya egyes országokban megfelelő megoldást adhat a külföldön történt megbetegedéssel, balesettel kapcsolatos orvosi költségek megtérítésére, de mindig csak az adott országban érvényes szabályok szerint téríti meg a felmerült költségeket, és csak meghatározott egészségügyi intézményekben használható fel. Hátrány az is, hogy nem tartalmaz asszisztencia-szolgáltatásokat. Ezek pedig egy adott helyzetben igencsak szükségesek lehetnek. Ezzel szemben a komoly hátterű biztosítók alkalmazottai a világ bármelyik részére képesek megszervezni a megfelelő színvonalú egészségügyi ellátást, betegszállítást, jogvédelmet és minden egyéb, olyan szolgáltatást, amelyet a kötvényekben feltüntettek. Az utasbiztosítás kiválasztásánál azonban érdemes körültekintően tájékozódni, az általános és egyedi szerződési feltételeket alaposan áttanulmányozni, mivel az egyes biztosítók különböző termékei nem csak díjaikban, de a vállalt kockázatok körében és a fedezetek mértékében is jelentősen eltérhetnek. A speciális tevékenységek (síelés, búvárkodás, ejtőernyőzés stb.) biztosítását nem minden biztosító vállalja, illetve egyes módozatok ezekre nem terjednek ki. Valamennyi utasbiztosítási szerződés tartalmaz olyan eseteket (mentesülés, kizárt kockázat), melyre a biztosító nem vállalja a szolgáltatás nyújtását, továbbá fedezeti limiteket rögzíthet, és bizonyos esetekben az önrész vállalását is kikötheti.Az utazás előre nem látható (pl. betegség miatti) meghiúsulására célszerű útlemondási biztosítást is választani.