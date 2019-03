10 dolog, amiért imádjuk az erdőket

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2012-es döntése értelmében, március 21-énünnepeljük. Azóta minden évben szerte a világon számtalan rendezvény irányítja a figyelmet a fák jelentőségére. Az idei év mottója alapján – "Tanuljuk meg szeretni az erdőket!" – a középpontban az oktatás szerepe áll a fenntartható erdőgazdálkodásban és a biológiai sokféleség megőrzésében. Az ehhez kapcsolódó videó magyarul is elérhető.Íme 10 ok, amiért imádjuk az erdőket, és ami arra ösztönözhet minket, hogy bekapcsolódjunk egy helyi rendezvénybe.A földfelszín harmadát beborító erdők jelentik az élőhelyet a szárazföldi állatok és növények 80 százalékának. Emellett mintegy 1,6 milliárd ember megélhetése függ tőlük.Egy fa akár 150 kilogramm szén-dioxid megkötésére is képes évente. Becslések szerint az erdők 296 gigatonna szenet tárolnak a föld alatt és fölött. Gondoljunk csak bele, hogy Európa 400 milliárd fája a kontinens teljes üvegházhatású gázkibocsátásának 9 százalékát nyeli el.A fáknak fontos szerepe van a városi környezet fenntarthatóságában: akár 8 Celsius-fokkal is csökkenthetik a levegő hőmérsékletét, és ezzel 30 százalékkal mérsékelve a légkondi használatot. A fák megszűrik a városok levegőjét, eltávolítva belőle a káros anyagokat és a finomport.A fa, mint fűtőanyag a világ teljes megújuló energia-készletének 40 százalékát biztosítja – annyit, mint a nap-, víz- és szélenergia összesen. A technológiai innovációba és a fenntartható erdőgazdálkodásba való nagyobb befektetéssel még tovább növelhető az erdők szerepe a megújuló energia termelésben.Az erdők kínálta alapanyagokkal csökkenthető vagy kiváltható a szennyező és nagyobb kibocsátással járó anyagok használata. A textiliparban a fából nyert szálasanyagok, mint például a lyocell, kímélik erőforrásainkat. Ehhez képest, összehasonlításképp, a pamut átlagosan 130-szor több vizet igényel, míg a poliészter 170-szer több káros anyagot juttat a légkörbe.Fából építkezve a betonhoz képest 40 százalékkal, az acélhoz pedig 30 százalékkal csökkenthetjük szén-dioxid kibocsátásunkat. A teljes szén-dioxid kibocsátás akár 31 százalékkal is mérsékelhető lenne a faanyagok előnyben részesítésével.A gyógyszerhatóanyagok 25 százaléka esőerdei növényekből származik. Miközben az esőerdők növényvilágának még csupán 1 százalékát vizsgálták ilyen szempontból.A világ legnagyobb városainak harmada, köztük Barcelona, Bogota, New York és Tokió, jut minőségi ivóvízhez védett erdős vízgyűjtő területekről.Több mint 115 méteres magasságával a világ legmagasabb élő fája a Hyperion óriás örökzöld mamutfenyő Kaliforniában. A legnagyobb tömegű fa a szintén kaliforniai "General Sherman" mamutfenyő, amely 10 méteres törzsátmérőjével és 1487 köbméternyi tömegével érdemelte ki ezt az elismerést.Egy nagyobb tölgyfa egy év alatt akár 151 ezer liter vizet is kipárologtathat. Átlagosan azt lehet mondani, hogy a csapadék 40 százaléka a növények kipárolgásaiból származik, de ez a világ egyes részein ennél több is lehet. Például a dél-amerikai Rio de la Plata folyó torkolatánál lecsapódó esők 70 százalékban az Amazonas erdőkből érkeznek.