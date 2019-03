10 év után új lemezzel jelentkezik a RAMMSTEIN!

Az albumbejelentést eleve nagy várakozás övezte, ám ezt sikerült még egy rendkívül megosztó teaser-videóval is megspékelniük, mely két nap alatt csaknem kétmillió megtekintést ért el a YouTube-on.A május 17-én megjelenő album a DEUTSCHLAND címet viseli – a címadó dalhoz már el is készült a videóklip, mely a premier után egy nappal több mint hat és fél millió lejátszásnál járt.A német zenekar pedig úgy tűnik, most sem fog csalódást okozni rajongóinak: a csaknem tízperces kisfilm hozza a védjegyükké vált, extrém koncepciót és látványvilágot.