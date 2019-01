160 ezer eurót hagyott a templom oltárán az ismeretlen jóakaró

Egy ismeretlen jóakaró 160 ezer eurónyi készpénzt tartalmazó borítékot hagyott egy bajorországi település templomának oltárán. Az eset 2018 májusában történt, de az egyház csak a héten hozta nyilvánosságra. A jótevő így akarta segíteni az egyház Afrika-projektjeit.



Az alsó-bajorországi Saal an der Donau település egyik templomának oltárán egyszer csak egy nagy boríték tűnt fel 2018 májusában. Az 500 eurós bankjegyekkel teli borítékot a templom egyik sekrestyése találta meg, aki elmondta, van a templomban gyűjtőpersely, ez azonban kicsinek bizonyult ennyi készpénz számára.



A regensburgi püspöki pénzügyi kamara megvizsgálta az ismeretlen adományt, és most nyilvánosságra hozták az ismeretlen jóakaró cselekedetét. A pénzzel teli borítékra rábukkanó sekrestyés hétfőn elmondta, eddig sosem fordult elő ilyen templomukban.



Német sajtójelentések szerint az eset a "braunschwegi csodára" emlékeztet: az alsó-szászországi városban néhány évvel ezelőtt több pénzzel teli borítékot találtak. Egy vagy több ismeretlen adakozó összesen több mint 200 ezer eurónyi készpénzt hagyott hátra a város különböző helyszínein 2011 óta. Egyes borítékokban rejtett utalásokat fedeztek fel a pénz felhasználását illetően.



A mintegy 5500 lelket számláló Saal an der Donau településen talált borítéknál a jótevő feltüntette, hogy a 160 ezer eurós (mintegy 51 millió forint) összeget Afrikára szánja.



A templom sekrestyése 2018 májusában, pünkösdvasárnap találta meg a borítékot. A csomagot egy kereszt alá rejtették. A templom lelkésze értesítette a püspökséget, majd az összeget egy bankba vitték.



Az adakozó szándékainak megfelelően az adománnyal a katolikus egyház négy afrikai projektjéhez járultak hozzá, egyenként 40 ezer euróval.