5-én boltokban az Ákos 50

A Kossuth-díjas énekes-dalszerző 2018. áprilisában töltötte be az 50. életévét, ezzel egy időben ünnepelte pályafutásának 30. évfordulóját is.A jubileumi turné nyitókoncertjét a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében 2018. április 7-én és 8-án rendezték meg a budapesti Művészetek Palotájában.A 2019. április 5-én megjelenő dupla DVD és dupla CD ennek a különleges koncertnek a lenyomata.A dupla DVD-n a teltházas műsor teljes anyagán kívül számos extra szerepel. Többek között az MTVA által készült Ákos 50 portréfilm vagy Ákos Arany János estje a Nemzeti Színházból, sőt a jubileumi turné videóblogjai is helyet kaptak.1. Ákos50 portréfilm2. Ákos50 videónapló-bejegyzések3. ARANY – Egy óra Arany Jánossal – Kovács Ákos irodalmiestje4. Stúdiómunkák és próbák a Nemzeti Színházban (werkfilm)5. Így készült az ARANY (werkfilm)6. „Ezerszínű varázsló" – dr. Bőzsöny Ferenc gratulációjaA komplett hanganyag dupla CD-n is elérhető. Mindkét kiadvány exkluzív digipack csomagolásban jelenik meg.