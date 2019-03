50 millió dolláros kártérítésért pereli exfeleségét Johnny Depp

Amber Heard

Johnny Depp amerikai filmszínész rágalmazásért beperelte volt feleségét, Amber Heard színésznőt - írta a BBC hírportálja.Decemberben a The Washington Post egy cikkében Heard arról vallott, milyen következményekkel kellett szembenéznie, amiért az őt ért párkapcsolati erőszakról beszélt.Depp a beadott dokumentumok szerint "sosem volt erőszakos Hearddel" és az ellene felhozott vádak "egy jól kidolgozott álhír" részét képezik, mely az exfeleség karrierjét akarja előmozdítani. A filmsztár 50 millió dolláros (14 milliárd forint) kártérítést követel.Heard először 2016 májusában, egy évvel a házasságkötés után vádolta meg Deppet párkapcsolati erőszakkal. A bíróság távoltartást rendelt el, a pár végül 2017-ben vált el. A The Washington Postban közölt cikkében Heard nem nevezi meg a színészt, de leírja, min ment keresztül, amikor a párkapcsolati erőszak ellen szót emelt. Azt írta, nem kapott meg egy filmszerepet, egy nagy divatmárka is megvált tőle, valamint tanúja volt, "hogyan védik az intézmények az erőszakkal vádolt férfiakat".Depp szerint a cikk "azon a feltételezésen alapul, hogy Heard párkapcsolati erőszak áldozata volt, ahol Depp követett el erőszakot ellene", a filmsztár azonban azt állítja, a nő volt az elkövető. A dokumentum szerint Depp az erőszakvádak miatt esett el a lehetőségtől, hogy ismét eljátszhassa egyik legnagyobb sikerét, Jack Sparrow szerepét A Karib-tenger kalózai újabb folytatásában.