5 kevésbé ismert tény a Celtic Woman-ről

Október 25-én Budapestre látogat a világhírű Celtic Woman formáció, amely a kelta zenei kultúrát ötvözi a legismertebb slágerekkel, valamint a látványos színpadi show-val. A hölgyek Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama elnököknek is énekeltek már. Ismerkedjenek meg a szenzációs négyessel!A Celtic Woman eredetileg egyetlen show-ra állt össze 2004-ben, azonban a fellépés sikere, valamint a rádióadások népszerűsége miatt zenekarrá formálódtak a hölgyek. Ennek már 14 éve.A Celtic Woman négy tagból áll, Mairead Carlin, Eabha McMahon és Megan Walsh elismert énekesnők, Tara McNeill pedig kelta hegedűművész. Mindannyian írek. A csapat az évek során folyamatosan változott, a hölgyek többsége szülés miatt szállt ki. Összesen tizenegyen fordultak meg eddig a CW-ben. Állítják, jól kijönnek egymással, még akkor is, ha ennek az ellenkezőjét olvassák vissza az újságokban.A Celtic Woman eddig 10 millió lemezt adott el, Grammy-díjra jelölték és 11 világkörüli turnén vett részt. A hölgyek gyakran a Lord of the Dance és a Riverdance táncos szuperprodukciókkal együtt lépnek fel."Imádtam a Celtic Womant, főleg az ősi várakban tartott koncertjeiket. Soha nem hittem volna, hogy részese lehetek ennek az egésznek. 21 éves voltam, amikor aláírtam a szerződést a mostani kiadómmal, ahol megkérdezték, érdekelne-e engem a Celtic Woman, mert szerintük beleillenék. Azt hittem viccelnek, de nem. Ilyen kicsi a világ és bármi megtörténhet benne"mondta Mairead Carlin, aki azóta már öt éve a zenekar egyik énekese.A Celtic Woman koncertjeinek egyik sajátossága a grandiózus színpadi kép, ahol mindennek jól kell kinéznie. A hölgyek amúgy is gyönyörűek, azonban híresek arról, hogy a fellépői ruháikat kizárólag a legnagyobb márkáktól szerzik be. Budapesten is egyenként több millió forintot érő ruhákban láthatjuk majd a CW sztárjait.