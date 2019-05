5 technikai vívmány, amelyeket korábban sci-fikben is megjósoltak

Video telefonálás az űrből Ma már teljesen normális, hogy akár a világ másik végével is bármikor élő kapcsolatba kerülhetünk a FaceTime, a Skype vagy számos más program segítségével. Nemcsak a magánélet, de sokak számára a munka egyik fontos eszköze is a video telefonálás. Gondoljunk csak bele, hogy mennyire elképzelhetetlen lehetett ez a nézők számára akkor, amikor a ‘60-as években a Star Trek Kirk kapitánya intézte beszélgetéseit a virtuális kijelzőn keresztül a TV-ben. Okostelefonok és tabletek Ugyancsak a ‘60-as évek ikonikus filmje a 2001: Űrodusszeia, amelyben a Discovery fedélzetén a két űrhajós, Dave Bowman és Frank Poole olyan lapos és karcsú “newspod" nevű eszközt használ videó nézésre, amely megtévesztésig hasonlít a mai tabletekre. Az ’90-es évek végén Pierce Brosnan főszereplésével bemutatott James Bond film az okostelefonok lehetőségeit feszegette, jövőbe mutató kütyüje alkalmas volt ajtók kinyitására, autóvezetésre vagy akár ujjlenyomat leolvasásra is. Összevetve a mai fejlesztésekkel, egyik eszköz sem állt távol a jövő, vagyis most már a jelen valóságától. Önparkoló autó Képzeljük el, hogy az autónk jelez, amikor úgy érzi, fáradtak vagyunk, visszafordítja a saját kormányát, ha nem tartjuk megfelelően a sávot, beparkol helyettünk, vagy éppen előre jelzi, hogy milyen közlekedési táblára kell majd odafigyelnünk vezetés közben. Talán ez sokakat a ‘80-as években népszerűvé vált Knight Rider KITT-jére emlékeztet, pedig ma viszont már elmondhatjuk, hogy a jövő hozzánk is megérkezett és virtuális asszisztens áll rendelkezésre a legújabb autókban. Hogy mindezt hogyan is kell elképzelni, azt a ŠKODA legújabb videója is jól szemlélteti, amelyben egy hús-vér segítővel készítik fel a főszereplő családot arra, hogy mit tud majd asszisztens rendszerekkel felszerelt új autójuk. Okosóra Az amerikai képregényszereplő, Dick Tracy ikonikussá vált okos órájával, pontosabban “csukló rádiójával" 1946 januárjában vette le először a közönséget a lábáról. Az óra pedig nemcsak az időt mutatta, de kommunikációra is képes volt, vagyis telefonálni is lehetett vele. Rá hatvan évre megjelent az első valódi okosóra, az Apple Watch, amely túlszárnyalta a második világháború utáni képregényírók minden képzeletét. Ma már teljesen általános, hogy az okosóránkkal telefonálunk, pedig 2015 nem is volt olyan régen. Beszélő robotok Talán a robotok és a mesterséges intelligencia lehetőségei foglalkoztatták a sci-fi írókat és filmeseket az elmúlt évszázadban leginkább, hiszen megszámlálhatatlan formában láthattuk már, hogy milyen lehet majd a jövőben a robotokkal élni. Mindez pedig már nem a távoli jövő, melynek legjelentősebb úttörője Sophia, a világ első robotja, mely állampolgárságot kapott. Sophia-t mesterséges intelligenciával vértezték fel és gyakorlatilag egy arccal rendelkező chatbot, aki folyamatosan tanul, emellett pedig emberi gesztusokat is tesz, reakciói teljesen az emberekére emlékeztetnek.