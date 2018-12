6+1 hatásos ellenszer másnaposság ellen

Illusztráció: Pixabay

Egyre többen hívei az egészséges táplálkozásnak és kerülik a kifőzdéket és gyorsétkezdéket. Ennek ellenére sokan látják a másnaposság egyetlen ellenszerét egy jó szaftos hamburgerben sült krumplival és cukros üdítővel. A cukros italok valóban segítik a szervezetben felgyűlt szesz lebontását, de a zsíros ételeket jobb elkerülni, mert csak még jobban leterhelik az amúgy is nagy munkában lévő májat.Sokféle turmixot javasolnak másnaposság ellen, amik akkor a legjobbak, ha egy nyers tojást is tartalmaznak. Legtöbben a narancslé-tojás kombinációját alkalmazzák. A narancs hatása hasonló a citroméhoz, ezen kívül cukortartalma miatt az alkohol bomlását is segíti. A nyers tojásban is rengeteg vitamin és tápanyag van, ami szintén javít a közérzeten.Aki már ivott szódabikarbónás vizet a túl sok gyomorsava miatt, az tudja, hogy ennek a keveréknek nem lehet jó íze, de az összetevők mindegyike enyhíti a túlzott alkoholfogyasztást követő émelygést, rosszullétet. A szódabikarbóna hatása már ismert, a cukor felgyorsítja az alkohol lebomlását a szervezetben, a citromlé pedig frissítő hatású és pótolja az elvesztett vitaminokat.Számos jótékony hatása van a szervezetre, többek között a másnaposság tüneteit is megszünteti. Savanykás ízét a benne található ecetsav-baktériumok adják, amiknek köszönhetően enyhíti a gyomorégést. Probiotikumtartalma segít helyreállítani a bélflórát és erősíti az immunrendszert, vagyis hasmenés után is ajánlott.A sós vizet sokan amúgy is csodaszernek tartják és kúraszerűen fogyasztják. Pótolja a szervezetből ki­ürült elektrolitokat és a nátriumot. Az ecet pedig jó gyomor­égés ellen. Ennek ellenére hígítatlanul mindkettő ihatatlan, ezért akkor sem ajánlott fél decinél többet legurítani belőle, ha tényleg nagy a baj.Népi hagyományokon és megfigyeléseken alapul a feltételezés, hogy a savanyú, vagy kovászos uborka leve enyhíti a másnaposságot. Akik szeretik, azt mondják, a hűs sós lé pillanatok alatt helyrehozza a háborgó gyomrukat és felfrissülnek tőle. Fogyasztás előtt érdemes átszűrni, hogy a fűszerdarabok ne akadjanak meg a torkunkon.­Más néven ruszli. A skandináv né­pek kedvelt étele: ecetes-hagymás lében pácolt hal. Nyugtatja a gyomrot, csökkenti a gyomorsavat és pótolja a szervezetből kiürült ásványi anyagok egy részét. Erős szaga és bizarr állaga miatt azonban sokan nem kedvelik. Ha másra nem, arra biztosan jó, hogy az üveg kibontása után könnyítsünk a gyomrunkon...