66 éves és annyira jól néz ki, hogy plasztikázással vádolják

Judit egy olyan képpel cáfolta a vádat, ahol alig volt rajta smink Fotó: Facebook

Endrei Judit meglepődött, amikor egy ismerőse a Facebookon megírta neki, hogy megvédte, amikor azzal gyanúsították, hogy plasztikáztat – írta meg a Bors.– Jót kacagtam, és válaszul kitettem magamról egy képet, amin csak egy kis smink van rajtam – meséli Judit.– Nem veszem olyan komolyan, nem bántottak meg. Ma vagyok hatvanhat éves, talán ezért. Ha eddig nem zavart itt ez a ránc, a tokám, ez a has, a fenekem mérete, akkor most feküdjek kés alá? Az egész életemet természetesen élem, elfogadom, hogy az idő múlik. Nem hi­szem, ha művileg belenyúlunk, akkor biztosan fiatalabbnak látszunk. Más, ha egészségügyi okok miatt kell, de most a szépészetről beszélünk. Soha nem fekszem kés alá.Judit mindig is természetes szépség volt, ami nem a tökéletes külsőt jelenti.– Nekem nem az számít, hogy aranymetszésben legyen a füle, hanem hogy érezze jól magát a bőrében. Én jól érzem magam. Nekem is vannak hullámvölgyeim, de most éppen pezsgő pillanatban vagyok – neveti el magát.