720 tonna homokból készült a vatikáni betlehem - videó

Hétszázhúsz tonna homokból készült idén a vatikáni betlehem, amelyet a hét végén avatnak fel a Szent Péter téren.Az elmúlt két hétben Rich Varano profi homokművész vezetésével három szobrász Hollandiából, Oroszországból és Csehországból faragta ki az 5,5 méter magas és 16 méter széles betlehemet.A 60 éves amerikai Varanónak a homok az élete és a szerelme. A floridai művész az Egyesült Államokban és Olaszországban alkot."Nagyon különleges itt elkészíteni a betlehemet, olyan helyen, amely történelemmel, kultúrával, művészettel teli, és nagy mesterek árnyéka vetül rá" - mondta Varano a Reutersnek, amint alkotócsoportja a betlehem befejezésén dolgozott, hogy pénteken már be is mutathassák azt a látogatóknak.November közepén hozták a teherautók a homokot a Velence közeli Jesolóból, de nem tengerparti homokot használtak.Varano szerint a strandok homokja nem megfelelő, mivel nem lehet jól tömöríteni. A homok szárazföldi területről érkezett, hasonlít a folyami homokhoz.A több száz tonnányi homokot hatalmas piramis alakúra tömörítették, és a csúcsától kezdve kezdték el készíteni a szobrászok, akik botokkal, vakolókanalakkal és fogorvosi eszközökkel is dolgoztak a kényesebb helyeken.Minket profikat az különböztet meg a strandon játszó átlagembertől, hogy mi tudjuk azt, miként kell jól összegyúrni a homokot - mondta Varano.A betlehemi jászol fölé egy hatalmas vászontetőt húztak, amely védi az esőzéstől, és műanyag függönyt fognak leereszteni köré, ha szélvihar vagy erős szél söpörne végi a térségben.Januárban, az ünnepi időszak után a homokot visszaszállítják és más homokszobrokhoz fogják felhasználni.