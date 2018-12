77 év késéssel, az óceán mélyéről kapott szerelmes levelet

Nem ért célba időben Bill Walker szerelmes levele. A brit katona a második világháborúban Indiában szolgált, és levelét csak 77 évvel később kapta meg a ma 99 esztendős egykori menyasszonya, Phyllis Ponting.



Ezúttal nem a brit posta késéséről van szó, hanem egy német tengeralattjáró végzetes támadásáról. 1941-ben ugyanis az ír partok térségében, Galway magasságában egy U-boot elsüllyesztette azt a brit kereskedelmi hajót, mely hétszáz más levelet is a Nagy-Britanniában lévő címekre szállított volna.



A hajó nyolcvannégy utasa közül csak egy élte túl a végzetes torpedó-támadást, a többiek hullámsírba vesztek.



Ponting asszony végül kézhez kapta a küldeményt, mely 4700 méteres mélységből került most elő. A hölgy egy ideig várt vőlegénye életjelére, de mivel azt hitte, hogy elesett, férjhez ment Jim Holloway-hez, akitől négy gyermeke született.



Most meghatottan olvasta Bill Walker évtizedekkel később átvett levelét, mely végül a londoni Postai Múzeumba került kiállítási tárgyként.