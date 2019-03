A 40 éves Karthago új lemezzel és Aréna-koncerttel ünnepel

A négy évtizede változatlan felállásban játszó rockzenekar április 13-án különleges koncerttel ünnepli a kerek jubileumot. "Már másfél évvel ezelőtt, 2017 augusztusában elkezdtem szervezni ezt a koncertet. Azóta dolgozunk rajta, próbálunk, új dolgokat találtunk ki, összeállítottuk a látványvilágot, a fénytechnikát, a hangot, mindezt egy koncertért. A Karthago folyamatosan fellép, de Magyarországon sajnos nincs több ilyen méretű aréna" - mondta a Karthago vezetője, Szigeti Ferenc, aki a koncert után két nappal, április 15-én lesz 70 éves. A Sportarénában mintegy két és fél órát játszik a zenekar. Az első blokkban elsősorban az új lemez dalai szólalnak meg, lesz egy akusztikus rész, és azután következnek a slágerek, azok a dalok, amelyeket a közönség elvár tőlük. "A Karthago minden tagjának zenél gyermeke, nem is rosszul, van közöttük énekes, gitáros, basszusgitáros, dobos és billentyűs.



A koncerten Karthagino néven fogják előadni a legelső Karthago-album záródalát, a Lázban élő nemzedéket" - mondta Szigeti Ferenc. Mint felidézte, a Karthago 1979 tavaszán alakult, ő előtte nyolc évig a slágeres Corvinában zenélt. Mellette Gidófalvy Attila billentyűs a Beatricéből érkezett, Losó László basszusgitáros-énekes korábban a P. Mobilban és a Non Stopban szerepelt, a dobos pedig Fehér Lajos (ex-Syrius) lett. Nem sokkal később, a nyár elején Losó külföldre távozott és emiatt Fehér is kilépett. "Akkor kicsit padlóra kerültünk, de aztán Gidóval megtaláltuk Kocsándi Mikit, aki az S.O.S. zenekar dobosa volt, majd egy este az Ifiparkban odalépett hozzám Kiss Zoltán, a Sprint volt basszusgitárosa, egy zenész kolléga meg Takáts Tomi énekest ajánlotta a Forma-1-ből. 1979 nyarának végére összeállt az ötös, amely azóta is az együttesben szerepel" - mondta Szigeti Ferenc. A gitáros akkor már készen állt a Karthago első repertoárjával, ami az 1981-ben megjelent első lemez alapját jelentette. Mint megjegyezte, mindenképpen egy rockzenekart akart, amelynek különlegességét kemény rockzenei alapok mellett elsősorban a cizellált hangszerelés és az ötszólamú vokál jelentette. "Alapvetően zeneszerző vagyok, könnyen írok dalt, a szövegírással viszont eleinte sokat küszködtem.



Aztán kialakult, hogy az érzéseinket, a hitünket, emberi kapcsolatainkat próbáljam megfogalmazni, azt, miként látjuk körülöttünk a világot, a hétköznapokat. Amiket 1979-80-ban leírtam, ma is érvényesek, hitelesek, akár Az áruló, a Lépd át a múltat!, az Apáink útján vagy A pénz esetében" - mondta a zenész. Hozzátette: a Karthago soha nem akart nyíltan politizálni, a zenekarban sokféle nézet fér meg egymás mellett. Az új lemez záródarabjában, a Fordult a világban a szöveg arról szól, hogy megosztott lett az ország, a politika a barátság fölé tud kerekedni, ami nagy baj. "A Semmiért lázadtál című új dal meg azt idézi fel, mennyi kár ért minket a régi rendszerben. Első lemezünk, a Karthago 178 ezer példányban fogyott, ami akkor is óriási szám volt, mégis csak filléreket kaptunk érte a Magyar Hanglemezgyártó Vállalattól, mert nem fizettek előadói jogdíjat". A zenekar dallamos hardrock zenéje, amely az amerikai west coast hangzáshoz volt hasonló, a külföld érdeklődését is felkeltette: a Karthagót elhívták Ausztriába, az 1983-as villach-i táncdalfesztiválra, ahol a Requiem című számmal megnyerték a nagydíjat. "Az előadás nagyzenekari hangszerelését Máté Péter csinálta nekünk. A fesztivál szombat este volt, hétfőn reggel már árulták a kinti boltokban a kislemezünket. Később az osztrák OK Musica/Teldec kiadó két angol nyelvű nagylemezünket is megjelentette Ausztriában, Németországban, Svájcban és a Benelux-államokban, a Requiem című első lemez aranylemez lett Ausztriában".



A Karthago turnézott is kint jó néhány világsztárral, többek között az Opusszal, amely később a Life Is Life című dallal világhírű lett. "Bécs ugyan közel van, és állandó kilépőt is kaptunk az Interkoncerttől, mégsem tudtunk folyamatosan ott lenni. Egy hirtelen beeső koncertre vagy hosszabb időre nem engedtek ki minket. Felvetődött, hogy kint maradjunk, de a zenekari tagok 4:1 arányban ezt elvetették, számos retorzióval járt volna, a családjaink sínylették volna meg, ha disszidálunk. Talán itt úszott el a világhír, pedig az osztrák kiadóigazgató szerint is minden adottságunk megvolt hozzá". Három stúdióalbum (Karthago - 1981; Ezredforduló - 1982; Senkiföldjén - 1984) után a csapat 1985-ben beszüntette működését, részben az akkori ifjúsági sajtó cikksorozata hatására, amely a hazai rockzenekarok ellen irányult. A Karthago öt évvel később állt újra össze a Petőfi Csarnok kérésére egy fellépésre. A váratlanul nagy siker, a telt ház és a tévéfelvétel meghozta a folytatást, azóta folyamatosan koncerteznek, járják az országot és a környező magyarlakta területeket, változatlan felállásban. 2004-ben egy új lemez is született ValóságRock! címmel, régi és új számokkal vegyesen. Ezt azóta két új anyag követte, az Időtörés (2009), majd idén az Együtt 40 éve!!!.