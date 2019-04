A Beatles elődje, a Quarrymen ad koncertet Egerben

Magyarországon ad koncertet a brit Quarrymen, amelyben az ötvenes évek második felében, a Beatles előtt John Lennon, Paul McCartney és George Harrison is zenélt. Egykori társaik május 12-én az egri Gárdonyi Géza Színházban lépnek fel.



A koncert apropója az Egri Road Beatles Múzeum negyedik születésnapja. Az intézményben május 12-én elhelyezik John Lennon eredeti aláírásával ellátott portréját, majd fellép a Quarrymen, illetve a BlackBirds, a Beatles dalait játszó hazai tribute zenekar - közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.



A bendzsón játszó Rod Davis és a dobos Colin Hanton alapító tagja volt az 1956-ban indult skiffle zenekarnak, a Quarrymennek, amely most eljön Magyarországra. A csapat arról a liverpooli középiskoláról kölcsönözte a nevét, ahová John Lennon is járt (Quarry bank High School). Quarrymen néven 1960-ig létezett a csapat, a zenekarba 1957-ben lépett be Paul McCartney, egy évvel később pedig George Harrison. Aztán jöttek a hamburgi évek, majd a lemezszerződés és a Beatles 1962-ben befutott.



"Johnról, Paulról és George-ról sütött a tehetség, persze senki nem gondolta volna, hogy olyan magasságokba jutnak, ahová a Beatles" - közölte az immár 80 éves Colin Hanton, aki emailen válaszolt az MTI kérdéseire.



Colin Hanton 1959 januárjáig dobolt a Quarrymenben, akkor azonban egy koncert utáni szóváltás után kilépett a zenekarból. John, Paul és George egy ideig trióban, dobos nélkül folytatta, majd két évig Pete Best töltötte be a posztot, őt követte 1962-ben Ringo Starr. Hanton dobolt a Quarrymen koncertjén 1957. július 6-án a wooltoni rendezvényen, azon a napon, amikor a fellépés szünetében Paul McCartneyt bemutatták John Lennonnak.



"A történelmi találkozásról lemaradtam, mert közben hazaugrottam egy teára. Így nem hallottam, amikor Paul a Twenty Flight Rockot meg néhány másik számot eljátszott Johnnak. Az biztos, hogy nem voltunk féltékenyek Paul zenei és énekesi tudására, örültünk, hogy csatlakozik a bandához" - idézte fel Colin Hanton.



A Quarrymen 1958-ban bevonult Percy Phillips "saját hangja, vigye haza" típusú liverpooli stúdiójába, és befizették magukat két szám felvételére: az egyik volt Buddy Holly That'll Be The Day-je, a másik egy McCartney-Harrison szerzemény, az In Spite of All the Danger. A tízinches vinyl acetát szerencsére fennmaradt és 1995-ben megtisztítva, feljavítva felkerülhetett a Beatles Anthology 1 című kiadványára. A két számban John, Paul, George és Colin mellett John Duff Lowe hallható zongorán.



"Duff magánál tartotta a korongot néhány évtizedig, de boldog vagyok, hogy biztonságban volt nála, majd eladta Paulnak, így került fel az Antológiára. Én is kaptam némi pénzt végül érte. Mindkét számot jól megtanultuk az 1958-as felvételre, az In Spite of All the Dangerst is jó néhány hétig gyakoroltuk előtte Paulék házában, a Forthlin Roadon. Egyszerű dal volt, egyszerűen játszottam benne" - jegyezte meg Colin Hanton.



Kitért arra, hogy a szomszédjában lakó lány a Quarrymen több próbáját rögzítette magnószalagra, fájdalom, ezek nem maradtak fenn az utókornak. Colin Hanton 1958-tól felhagyott a zenéléssel, kárpitosként dolgozta le az életét. Aztán a Quarrymen régi zenészei a kilencvenes évek közepén újra összeálltak és azóta időről-időre fellépnek, koncerteznek a régi dalokkal világszerte.



"Játszottunk Japánban, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Kanadában, Norvégiában, Dániában, Svédországban, Svájcban, Olaszországban, Spanyolországban és még Kubában is az elmúlt húsz évben. Valamennyi csodálatos élmény volt" - írta Colin Hanton, aki a zenekarral május 12-én első alkalommal fog fellépni a kelet-közép-európai régióban.



Mint a dobos kifejtette, a koncert egy ukrán ismerőse, Szergej Radcsenko közreműködésével valósult meg, ő beszélt Peterdi Gáborral, az Egri Road Beatles Múzeum egyik tulajdonosával, miután tavaly járt a tárlaton. "A szomszédomban Liverpoolban egy magyar fickó lakik, akik 1956-ban jött el Magyarországról. Mindkettőnknek németjuhász kutyája van, együtt sétáltatjuk őket".



A csapatban színpadra lép Hanton és Rod Davis mellett Len Garry, aki 1957-1958-ban játszott a Quarrymenben teásdoboz-basszuson (mostanában énekel és gitározik), valamint Chas Newby, aki ugyan a Quarrymenben azelőtt nem zenélt, viszont 1960-61-ben egy rövid ideig a Beatles basszusgitárosa volt.



"Tizenhat számot tervezünk eljátszani Egerben, köztük a Rock Island Line-t, az In Spite of All the Dangert vagy a Beatles In My Life-ját. Két dalban együtt fogunk jammelni a BlackBirdsszel, a magyar zenekarral" - írta még Colin Hanton az MTI kérdéseire.



A Quarrymen 1995 óta négy lemezt adott ki a régi számokkal, a dobos Prefab címmel könyvet is írt néhány éve Colin Hallal közösen, aki annak a Mendips háznak a kurátora, ahol John Lennon nagynénjével, Mimi nénivel lakott. "A Beatles tagjai közül az elmúlt hatvan évben egyedül Paul McCartneyval találkoztam tavaly decemberben, amikor fellépett a liverpooli Echo Arenában".