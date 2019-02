A British Museumba került Banksy egyik legismertebb műve, de nem merik kiállítani

A londoni British Museum tulajdonába került a titokzatos brit utcaművész, Banksy egyik első és legismertebb alkotása, a De Faced Tenner (Bemocskolt tízfontos) egyik példánya - adta hírül a The Art Newspaper honlapja.



Banksy 2004-ben készítette el az angol tízfontos bankjegy másolatát, amelyen II. Erzsébet uralkodó helyett a néhai Diana hercegnő portréja látható. A hercegnő halála után hét évvel készült alkotással a királyi családot akarta bírálni a művész.



A tízfontosra ráírta a Banksy of America kifejezést is. Százezer darabot nyomtatott belőle, és 2004 augusztusában a híres Notting Hill-i karnevál, majd később a Readingi Fesztivál résztvevői közé szórta azokat.



Ezek a bakjegyek jelenleg két font és 750 font között forognak az eBay-en, igaz sok közöttük a hamisítvány.



A British Museumnak maga Banksy ügynöke ajándékozta a Di Faced Tennert.



A mű a múzeum pénzérme és érem részlegébe kerül, nem pedig a rajzok és nyomatok közé. A múzeum szóvivője szerint egyelőre nem állítják ki.



Mivel a műalkotás igen hasonlít egy valódi tízfontoshoz, felmerül a kérdés, hogy kiállításával vagy reprodukciójával nem követnek-e el bűncselekményt, igaz az alkotás most már a brit kormány finanszírozta intézmény tulajdona. Az eredeti tízfontost, amelyről Banksy művét mintázta, 2018 márciusában kivonták a forgalomból, de még ma is beváltható az angol központi bankban.



Eddig még egyetlen Banksy festmény sem került brit közgyűjteménybe. A Viktória és Albert Múzeumban megtalálható hat nyomata, a Bristoli Múzeumban pedig két szobra, egy fémfestménye és egy posztere.