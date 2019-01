A CES-en mutatkozik be az LG új lézerprojektora

Az LG Electronics (LG) a 2019-es CES-en mutatja be második generációs ultrarövid vetítési távolságú (Ultra Short Throw, UST) CineBeam 4K lézerprojektorát (HU85L-es modell). A 2019-es CES legjobb innovációinak járó elismerést kiérdemlő újdonság az LG első 4K projektorának (HU80K) sikerére épít, és idén is kitűnik a versenytársak közül minimális helyigényével, valamint kompakt formatervezésével. A készülék tökéletesen tiszta 4K képet képes vetíteni lényegében bármilyen sík felületre, tehát nem csak falra, hanem akár a padlóra vagy a plafonra is.Az UST technológia révén az LG CineBeam 4K lézerprojektor a vetítőfelülettől kicsivel több mint 5 centiméterre elhelyezve 90 hüvelykes, míg 18 centiméterről továbbra is éles, ám jóval nagyobb, 120 colos képet képes vetíteni. A készülék üzembe helyezése gyors és egyszerű, a kis helyigényű szerkezet pedig igazi moziélményt teremt az otthonokban.Az LG CineBeam 4K lézerprojektor 2500 ANSI lumen fényerőt és 4K UHD felbontást szolgáltat, így kivételesen világos, tiszta képet és mély feketét jelenít meg, hogy a néző teljesen átadhassa magát a házimozi-élménynek. A HU85L rendkívül pontosan jeleníti meg a színek széles skáláját, így a kivetített kép a lehető legközelebb áll a valósághoz. A projektor számos tartalmi beállítást is kínál: a felhasználó könnyen streamelhet filmeket és sorozatokat közvetlenül a kedvenc szolgáltatójától, míg az USB, Ethernet és HDMI csatlakozók további összekapcsolási lehetőségeket biztosítanak.A rendkívül kompakt eszköz könnyen mozgatható és bármely környezetben gyorsan üzembe helyezhető, ezzel is időt spórolva a filmnézés javára. Az LG CineBeam 4K lézerprojektora kisebb, mint más vezető gyártók 4K vetítői, visszafogott formatervezésével pedig nem vonja el a figyelmet a mozizás élményéről, miközben bármely helyiség dizájnelemeként is megállja a helyét. Az eszköz precíz vizuális megjelenítést kínál a 12 pontos alapbeállítási funkció révén, amely megakadályozza a más UST projektorokra jellemző képtorzulást.A CineBeam lézerprojektorba épített mesterséges intelligencia (Artificial Intelligence, AI) maximális felhasználói kényelmet kínál, hiszen az LG AI-technológiája, a ThinQ a természetes nyelvi feldolgozásnak (Natual Language Processing, NLP) köszönhetően hangutasításokkal is irányítható. A néző egyszerű verbális utasításokkal vezérelheti a projektor működését vagy szűkítheti a keresett tartalmak körét, de akár kedvenc színészeinek filmjei között is böngészhet, és a projektor Magic Remote távirányítójába beszélve férhet hozzá a kívánt tartalmakhoz. A Magic Remote akár gesztusokat is képes felismerni: megvilágított gombjai automatikusan bekapcsolnak, ha az eszköz mozgást érzékel, ezzel segítve a navigációt.– Az új CineBeam lézerprojektor egyszerre nyújtja a 4K filmnézés élményét és az AI-technológia kényelmét – nyilatkozta Jang Ik-hwan, az LG IT üzletágának vezetője. – Jelenleg nincs más olyan termék a piacon, amely mindezt egyszerre kínálná – ez is azt példázza, hogy az LG továbbra is egyedi értéket ad a felhasználóknak.A CES látogatói január 8. és 11. között maguk is megtekinthetik az LG díjnyertes CineBeam 4K lézerprojektorát az LG standján (#11100), a Las Vegas Convention Center központi csarnokában.