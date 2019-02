A Dal 2019 - Pápai Joci nyerte a második elődöntőt

Pápai Joci nyerte A Dal 2019 második elődöntőjét szombaton. A zsűri döntésével még Szekér Gergő és Nagy Bogi, a tévénézők szavazataival a Fatal Error jutott tovább a döntőbe a Duna Televízióban és a Duna World csatornán sugárzott showműsorban.



Pápai Joci Az én apám című dala, amelyet édesapja ihletett, 45 pontot kapott a zsűritől és a nézőktől. Szintén bekerült a fináléba 43 ponttal Szekér Gergő, aki népzenei motívumokkal tűzdelt hiphopos dalát, a Madár, repülj!-t adta elő, valamint Nagy Bogi, aki a felnőtté válásról szóló Holnapot énekelte és produkciójára 42 pontot kapott.



A négy zsűritag zenész, előadó - Vincze Lilla, Both Miklós, Mező Misi és Nagy Feró - mellett az ötödik zsűritag a közönség volt. A nézők a produkciók elhangzása alatt 1-től 10-ig pontozhattak SMS-ben, ezeket összesítették, átlagolták és hozzáadták a négy zsűritag pontjaihoz, így jutott tovább három dal.



A negyedik továbbjutó a nézők szavazataival a Fatal Error és a Kulcs című dal lett, így ez a formáció is folytathatja.



Az adásban elhangzott, hogy ennek ellenére még nincs meg a döntő végleges mezőnye, mivel a fináléba jutott dalok közül az egyiket plágiumvád érte. A szervezők számára a verseny tisztasága a legfontosabb, az esetet elkezdték kivizsgáltatni, de a hivatalos szakvélemény nem érkezett meg az adás végéig. Amennyiben beigazolódik a gyanú, akkor az - egyelőre meg nem nevezett - érintettet kizárják, helyére az elődöntőkből a döntő mezőnyébe be nem jutott, de a zsűri és a nézők által összesítve a legtöbb pontot kapott versenyző lép.



Jövő szombaton kiderül, hogy ki lesz az a nyolc versenyző, aki a döntőben színpadra léphet.



Szombaton átadták A Dal 2019 Legjobb Dalszöveg Írója díjat, amelyet a szakmai zsűri Szepesi Mátyásnak ítélt oda a Százszor visszajátszott című dalért. A számot a versenyben a Konyha együttes adta elő.



A 30 versenydal akusztikus változataira a www.adal.hu oldalon az Akusztik menüpont alatt lehet szavazni február 20. éjfélig. A győztest a műsor döntőjében jelentik be.



A Dal 2019-ről a www.adal.hu oldalon, valamint a műsor Facebook és Instagram oldalán található bővebb információ.