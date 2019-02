A Dal 2019 döntő - Elindult a show, kiderül, ki képviseli hazánkat az idei Eurovíziós Dalfesztiválon - online

Fotó: MTVA

jön a Hozzád bújnék című dallal. Az a hét elején derült ki, hogy Petruskát plágium miatt kizárták a versenyből, az ő helyére érkezett Gergő.nyitja a fellépők sorát a Roses című szerzeménnyel. Ez a 2014-es győztes Kállay-Saunders András új formációja.- A győri műsorvezetők elindították a finálét: Bogi és Freddie egy duettet énekelt, a produkció a korábbi A Dalban előadott versenydalaikból állt össze - (We All és Pioneer). A szuper előadás után köszöntik a zsűrit: Both Miki, Vincze Lilla, Nagy Feró és Mező Misi értékel ma is - a produkciók után csak szóban, pontozni akkor fognak, ha lement az összes előadás. Kiválasztanak négy dalt, akik közül a nézők dönthetik el, ki lesz a győztes.

Előzmények:

A ma esti döntőben előbb a szakmai zsűri tagjai választanak ki pontozással négy dalt, majd a tévénézők szavazatai alapján dől el, hogy ezek közül melyik lesz Magyarország dala és képviselheti az országot az Eurovíziós Dalfesztiválon május 14. és 18. között Tel-Avivban.

Fotó: MTVA/Kaszner Nikolett

A Dal 2019 döntőjébe jutottAz én apám című dallal,a Holnappal, Szekér Gergő a Madár, repülj! című számmal, a Kulcs című szerzeménnyel,a Hozzád bújnék című dallal, aza Nyári záporral,a Szótlanság című dallal és aa Roses című szerzeménnyel.A közmédia nyolcadik dalválasztó showjának zsűrijében Both Miklós Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett, Fonogram- és Budai-díjas zeneszerző, népzenegyűjtő; Vincze Lilla előadó, dalszerző, zenepedagógus, a Napoleon Boulevard EMeRTon-díjas énekesnője; Mező Misi, a Magna Cum Laude énekes-gitárosa és Nagy Feró, énekes, szövegíró, a Beatrice frontembere szerepel.A Dal 2019 műsorvezetői győri előadók: Dallos Bogi és Fehérvári Gábor Alfréd, Freddie, akik ma este különleges duettel készülnek.