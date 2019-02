A Dal 2019 döntő - Kiakadtak a kommentelők, szerintük két esélyes produkciót nem választott be a zsűri

Joci nagyon megérdemelte! De Joci, a The Middletonz és Gergő között kellett volna eldőlnie az egésznek! És ha így is Joci nyert volna, nem lenne mindenki felháborodva!

De ennek ellenére nem szabadna leértékelni ezt a dalt! Itthon és külföldön is nagy sikert aratott!! Rengetegen szurkoltak neki. A zsűri ügyei miatt ne hibáztassunk már mást! Szép volt Joci! Szurkolok/unk neked!