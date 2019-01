A föld színéről is eltüntetné az egyik duettjét Lady Gaga

Lady Gaga ígéretet tett rá, hogy eltávoltítja a streaming szolgáltatásokból azt a duettet, amit öt éve vett fel R. Kelly R&B-énekessel, akit azóta szexuális zaklatással vádoltak meg. Lady Gaga szerdán hosszú Instagram-bejegyzésben fejezte ki sajnálkozását a Do What U Want című duett miatt, miután bemutatták azt a televíziós dokumentumfilmet, amelyben számos nő vádolta meg az 52 éves R. Kellyt szexuális zaklatással.



A filmből kiderült, hogy - az állítások szerint - áldozatai között kiskorúak is voltak. A Grammy-díjas Kelly ellen, akinek leghíresebb száma az I Believe I Can Fly, 2008-ban kiskorú pornográfia ügyében folyt eljárás Chicagóban, de felmentették. A Surviving R. Kelly című hatórás dokumentumfilmet a múlt héten sugározta a Lifetime csatorna. A kamera előtt számos nő mondta el, hogy Kelly szexuálisan, lelkileg és fizikailag is bántalmazta őket. Lady Gaga hangsúlyozta: hisz a megszólalt nőknek, és szerinte borzasztó, amit a dokumentumfilm feltárt.



"Ezer százalékig támogatom ezeket a nőket, hiszek nekik, tudom, hogy szenvednek a fájdalomtól, és meggyőződésem, hogy meg kell hallgatni, amit mondanak és komolyan kell venni őket" - fogalmazott a világsztár. Mint írta: az a szándéka, hogy az iTunes-ról és más streaming szolgáltatók kínálatából is eltávolítja a duettet és soha többé nem dolgozik Kellyvel.



"Sajnálom, hogy fiatalon rosszul ítéltem meg és hogy nem szólaltam meg hamarabb" - írta az énekesnő. Egy chicagói ügyész kedden arra szólította fel Kelly minden áldozatát, hogy tegyen bejelentést a hatóságoknál, hogy ki tudják vizsgálni az ügyüket. Az áldozatok és szemtanúk közreműködése nélkül ugyanis nem tudnak igazságot szolgáltatni - mondta Kim Foxx, Cook megye államügyésze.