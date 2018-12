"A legszebb ajándék" - 15 év után először énekel magyarul Király Linda

„A legszebb ajándék" című szerzemény az énekesnő eddigi legexkluzívabb zenéje. A dalt maga Linda írta, és nagyon kedves számára.„Az elmúlt években sokat ingáztam az Egyesült Államok és Budapest között, de az ünnepekre mindig hazahúz a szívem, mivel itt élnek a szeretteim, és Magyarország a hazám. Egyértelmű volt, hogy emiatt az elszakíthatatlan kötelék miatt ezúttal – 2003 óta először – magyarul szeretnék énekelni." – mesélte a felvételről az előadó.A dalt Budapesten rögzítették, emiatt Linda ezúttal már hetekkel az ünnepek előtt hazautazott. A különleges művésznő ebben a számban az igazi, elégedett szeretetről énekel.„A karácsony a kedvenc ünnepem. Ilyenkor hálát adok mindenért és mindenkiért, amim és akim van. A dalszövegben is ezt akartuk átadni, hogy ha olyanok vesznek körül, akiket szeretsz, akkor nem kell semmi más, mert már mindened megvan." – monda az énekesnő.Király Linda hangja már gyerekként lenyűgözte a közönséget, tanulmányait is zenei iskolában folytatta. 2003-ban felkérték az Andrew Lloyd Webber által írt „Az operaház fantomja" című musical főszerepére. Linda két és fél éven át alakította a zenés darab Christine-jét. Tehetségére külföldön is felfigyeltek, olyan neves producerekkel dolgozott együtt, mint Mousse T., Rodney Jerkins, Diane Warren, Denzel Foster vagy Presser Gábor, akivel első magyar felvételét, a „Szerelem utolsó vérig" című slágert készítette. Nem csak énekesként, de dalszerzőként is hatalmas sikereket könyvelhetett el, a Bob Sinclarnek írt Groupie című száma heteken át vezette a hazai és nemzetközi slágerlistákat, Eric Benettel közös, „Iminluvwichoo" című számukat pedig két kategóriában is Grammy-díjra jelölték.