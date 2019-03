A Mamma Mia! Volt a legnézettebb film a magyar mozikban tavaly

Tarolt a Mamma Mia!, TOP10-es a Valami Amerika 3Tavaly 15,6 millióan váltottak jegyet a hazai mozikban, ami félmillióval több, mint a 2017-es 15,1 millió fős nézőszám, a 2016-os látogatószámot pedig egymillióval haladja meg. Egymilliárddal nőtt a filmszínházak jegyárbevétele: bruttó 20,9 milliárd forintról 21,9 milliárd forintra. Tavaly is enyhén emelkedett az átlag jegyár, a 2017-es 1375,5 forintról 1407,5 forintra. A legolcsóbban Tolna megyében lehetett jegyet váltani átlagosan 854,5 forintért, a legdrágább mozibelépőket pedig Budapesten árulták 1531 forintos átlagáron.Az összesített nézőszámok alapján a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba című filmre voltak a legtöbben – 573,3 ezren – kíváncsiak, amelyet a Bosszúállók: Végtelen háború követett 572,3 ezer nézővel. A harmadik legnézettebb film – a mozikínálatban a mai napig megtalálható – a Bohém rapszódia volt 533,7 ezer nézővel.A magyar filmek közül a Valami Amerika 3 volt a legnézettebb, az összes film közül a hetedik helyezést érte el, és összesen 371,2 ezren váltottak rá jegyet.Négy magyar alkotás a legnézettebb tíz között az artmozikban2018-ban a művészmozikban is a Mamma Mia! volt a legnépszerűbb, amely összesen 35,2 ezer nézőt vonzott. A musicalt két magyar alkotás követi: a Napszálltára 27,4 ezren, a Testről és lélekről című alkotásra pedig 25,3 ezren váltottak jegyet.Az artmozik tíz leglátogatottabb filmje között további két magyar alkotás szerepel: a Valami Amerika 3 a nyolcadik (21,7 ezer néző), a Ruben Brandt, a gyűjtő (17,9 ezer néző) pedig a kilencedik helyet érte el az éves összesítésben.Akkor a második helyet a Napszállta érte el, amelyet a Ruben Brandt, a gyűjtő, az Egy nap és a BÚÉK követtek. A Rossz versek a hetedik, a Nyitva a kilencedik, az X – A rendszerből törölve pedig a tizenkettedik legtöbbet látogatott alkotás volt.A negyedévet egyébként a Bohém rapszódia nyerte 24,6 ezer nézővel.A részletes listák és statisztikák megtalálhatók az NMHH honlapján a Mozgóképszakmai statisztikák között.110,1 milliárd forintból készültek filmek Magyarországon 2018-ban, amelynek 84 százaléka kizárólag külföldről érkezett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nyilvántartása szerint.2018-ban is meghaladta a százmilliárd forintot a hazai filmes összköltés: 2016-ban ez az összeg 125,4 milliárd, 2017-ben 108,2 milliárd, míg tavaly 110,1 milliárd volt az NMHH Nemzeti Filmirodájának nyilvántartása alapján, és ebből átlagosan az összegek 84 százalékát kizárólag külföldről hozták hazánkba.Összesen 333 film gyártását regisztrálták itthon – míg 2017-ben 285-öt –, ebből 245 magyar alkotás volt, négy koprodukció és 84 külföldi film., és a bérmunka is több lett: 2015-ben és 2016-ban még csak ötven külföldi produkciót forgattak Magyarországon, tavalyelőtt pedig 64-et. Közülük költségvetési szempontból kiemelkedik az Arnold Schwarzenegger és Linda Hamilton főszereplésével készült legújabb Terminátor-film, amelyre 16,9 milliárdot, valamint a Vörös Veréb című Jennifer Lawrence-film, amelyre 11,3 milliárdot költöttek.Mivel a filmes adókedvezményt a kormány tavaly 25 százalékról 30 százalékra emelte, a külföldi stábok nagy valószínűséggel idén sem maradnak távol.