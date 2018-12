A Marriott félmilliárd vendégének érzékeny adataihoz juthattak hozzá hackerek

Hackerek törték fel a Marriott International nemzetközi szállodalánchoz tartozó Starwood Hotels foglalási rendszerét, a négy éve kezdődött adathalászat miatt félmilliárd felhasználó személyes, illetve bankkártya adatai lehetnek veszélyben - közölte a világcég pénteken.



A vállalat részvényei 4 százalékos értékveszteséget szenvedtek el a bejelentés hatására.



A hackertámadás 2014-ben kezdődött, még mielőtt a Marriott ajánlatott tett volna egykori riválisa, a Starwood Hotels and Resorts megvételére 2015 novemberében, létrehozva a világ legnagyobb franchise-láncát.



A Marriott szerint az adathalászok 327 millió vendég esetében hozzáférhettek az útlevél adatokhoz, emellett telefonszámokhoz és e-mail címekhez is. A többi érintett esetében a hackerek a bankkártya adatokat is megszerezhették.



A szállodalánc szerint az adatbázis feltörését szeptember 8-án vették észre egy belső biztonsági riasztást követően.



"Vizsgálatot indítottunk a Marriott-adatlopás ügyében. New York állam törvényei értelmében a Marriottnak bejelentést kellett volna tennie az adatlopás felfedezésekor, eddig ezt azonban nem tették meg" - közölte Amy Spitalnick, a New York-i főügyész hivatalának kommunikációs igazgatója és rangidős politikai tanácsadója.



A Marriott ugyanakkor bejelentette: péntektől értesíti a szállodalánc adatlopás által érintett vendégeit, s közölte azt is, hogy a történtekről már tájékoztatta az illetékes hatóságokat.



Szakértők szerint az adatlopás több száz millió dollár jogi kiadásokkal járhat a Marriott számára. Az amerikai székhelyű cég ezzel összefüggésben közölte: még korai lenne felmérni a kibertámadás okozta pénzügyi károkat, de - mint állította - mindez nem fogja megrengetni a vállalat hosszú távú pénzügyi helyzetét. A Marriott egyben bejelentette, együttdműködik a biztosító partnereivel a károk felmérése érdekében.