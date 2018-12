A merénylet után különleges koncerttel tér vissza Manchesterbe Ariana Grande

A népszerű énekesnő Instagramján üzente meg, hogy bár egyelőre nincs pontos dátuma és helyszíne a koncertnek, de "természetesen" elmegy Manchesterbe is, és arra a fellépésre "különleges"előadással készül - számolt be róla vasárnap a BBC News. A sztár arra nem tért ki az üzenetében, hogy hogyan emlékezik majd meg a 2017 májusában történt tragédiáról, amikor a koncertjéről haza igyekvő tömegben öngyilkos robbantó követett el merényletet. Alig két héttel később Katy Perry, Justin Bieber és Liam Gallagher kíséretében tért vissza a városba, és együtt adtak jótékonysági koncertet az áldozatok és családjaik támogatására. Ariana Grande korábban már közölte, hogy a 2019 nyarára és őszére tervezett koncertturnén augusztusban és szeptemberben Londont, Birminghamet, Glasgow-t és Sheffieldet is érinti. Az énekesnő Thank U, Next című száma már hatodik hete vezeti a brit toplistát.