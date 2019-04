A név kötelez - A mindent eldöntő visszavágó: Bosszúállók - Végjáték

10/8

Az, amit ma Marvel-moziverzumként emlegetünk, még 2008-ban, A Vasemberrel indult hódító útjára. Azóta további húsz filmmel bővült a moziverzum, és lett minden idők legjövedelmezőbb filmes vállalkozása. A számos szuperhőst felvonultató képregényfilmek a tavalyi Bosszúállók – Végtelen háború című alkotással jutottak a csúcsra, úgy pénzügyi, mint szakmai szempontból. Rajongók és kritikusok kánonban zengték a dicshimnuszokat a filmről, és bizony magam is kizárólag szuperlatívuszokban tudtam beszélni a Jó és a Rossz monumentális összecsapásának első felvonásáról. És most végre itt van, megérkezett a Végtelen háború folytatása, ami a Bosszúállók – Végjáték címet kapta, nem titkolva ezzel, hogy a Végtelen Kövekkel és a Thanos nevével fémjelzett saga immár tényleg véget ér. A Végtelen háború és a Végjáték közötti kapcsolatot úgy képzelhetjük el, mint egy oda-visszavágós mérkőzést, amiben természetesen az utóbbi, vagyis a Végjáték jelenti a mindent eldöntő visszavágót.Ehhez igazodva új filmünk ott veszi fel a fonalat, ahol a Végtelen háború abbahagyta. Thanos felvette a Végtelen Kövekkel teletűzdelt kesztyűjét, csettintett egyet, amire válaszul az univerzum teljes lélekszáma megfeleződött. Aki az egyik pillanatban még létezett, az a következőben porrá vált, és ezt a végzetet még a szuperhősök sem úszhatták meg. Legalábbis az egyik felük. A Bosszúállók másik fele életben maradt, jóllehet nekik meg a szívük tört darabokra, és alig győzik összeszedni a darabokat. A gyászos helyzeten legfeljebb egy, a nagy ókori eposzok óta ismert deus ex machina javíthat, aki az égből leszállva mutathat kiutat reményvesztett hőseinknek. Ezzel persze még semmi sem oldódik meg, a Végjáték 180 perce több csavart is tartalmaz, vagyis ne gondoljuk, hogy Thanos olyan könnyen lemond az előző részben ellenállhatatlan magabiztossággal megszerzett előnyéről.Nem lenne fair ennél többet elárulni a cselekményből, hiszen mégiscsak az év (évtized?) legjobban várt filmjéről van szó. Az alkotók maguk is rendkívüli módon ügyeltek a titoktartásra, a forgatókönyv legapróbb részletei sem szivároghattak ki, és az egyébként igen sokat mutató előzetesek is legalább annyi kérdést hagytak maguk után, mint amennyire válaszoltak. Még egyszer hangsúlyozzuk: a féltve őrzött Végjáték huszonegy másik film betetőzése, vagyis egy olyan óriási öböl, ahová megannyi folyó szállította a vizet 2008 óta. Ezt a film rendezőpárosa, Joe és Anthony Russo tudták a legjobban, és ehhez mérten a Végjátékba belepakoltak mindent, de tényleg mindent, amitől a Marvel-moziverzumot szeretni lehet. Akciódús jelenet váltja az érzelmeket, humor oldja az izgalmakat, meghitt csend és hangrobbanás egymás után, színek kavalkádja. Némi túlzással azt állíthatjuk, hogy a Végjáték műfaja: akciófilm, fantasy, vígjáték, kalandfilm, dráma, katasztrófafilm, sci-fi és romantikus film. Műalkotás és üzleti vállalkozás egyszerre.Filmjükkel a Russo-fivérek minden rajongó álmát meg akarták valósítani, amivel pusztán egyetlen probléma van: egy elképzelt álomképnek lehetetlen teljesen megfelelni. A Végjáték legnagyobb erősségét az előtte elkészült filmek összessége adja, ám – látszólag paradox módon – a gyenge pontja is épp ebben rejlik, lásd a fenti gondolatmenetet az álomkép kergetéséről. Egy rajongónak legtöbbször az is elég, ha látja együtt kávézni Thort, Vasembert és a Kapitányt, de akkor, amikor utoljára látja őket együtt, akkor semmi sem lehet elég jó. Pedig a maga nagyjelenete mindenkinek megvolt, még erről is gondoskodtak a rendezők. Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth és a többiek – nagyszerűk voltatok, mint mindig. Bárki, akinek köze volt a Marvel-filmekhez, sokat tett azért, hogy a mozi közösségi élmény legyen/maradjon. Mit is mondhatnánk még ezután? Köszönjük, Marvel!