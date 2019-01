A pénz sem minden: válik Jeff Bezos, a világ leggazdagabb embere

Az 54 éves Bezos a világ leggazdagabb embere, vagyona több mint 160 milliárd dollárra rúg az Amazonban lévő részesedésének köszönhetően, amely ezen a héten lett ismét az amerikai értéktőzsde legértékesebb vállalata, megelőzve a Microsoftot.



"Tudatni akarjuk az emberekkel életünk egy fejleményét..., úgy döntöttünk, hogy elválunk és barátokként folytatjuk életünket" - írták Twitter-üzenetükben. "Egy család maradunk, jó barátok, és folytatni fogjuk közös vállalkozásainak és projektjeinket" - tették hozzá.



A 48 éves MacKenzie Bezos író, San Franciscóban nőtt fel. A Princeton Egyetemen végezte tanulmányait és akkor ismerkedett meg Jeff Bezossal, amikor egy New York-i kockázati tőkealaphoz jelentkezett munkára. A házaspárnak négy gyermeke van, lányukat Kínából fogadták örökbe.



Egy tavalyi berlini konferencián Bezos arról beszélt, hogy az Amazon 1994-es létrehozásánál létfontosságú volt Mackenzie támogatása, felesége végezte a könyvelést az online kereskedés első évében.



"Ha szerető és támogató emberek vannak az életedben, mint MacKenzie, a szüleim, nagyapám, nagymamám, képessé válsz arra, hogy kockázatot vállalj" - mondta akkor.



Az üzletember szeptemberben jelentette be, hogy kétmilliárd dollárt (565 milliárd forintot) adományoz hajléktalan családok támogatására, valamint Montessori-óvodák létrehozására olyan környékeken, ahol nagyon alacsony az emberek jövedelme. Bezos azért hisz a Montessori-módszerben, mert maga is ilyen iskolába járt.