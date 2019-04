A sírás kerülgette örömében: kisfiúval bővült Jellinek Tina családja - fotók

–

Tüneményes csöppséggel bővült Jellinek Tina rokonsága. Unokatestvére egy tündéri kisfiúnak adott életet. Tina már régóta szerette volna látni a picit, kívánsága pedig most valóra is vált. Benett édesanyja ugyanis Tina gondjára bízta a csöppséget, amíg ő ellátogatott az orvoshoz. A kétgyermekes édesanyja azonnal elérzékenyült, mikor meglátta a kisfiút.Elolvadtam, ahogy megláttam ezt a kisfiút, végem volt! Tökéletes minden porcikája, imádni való úgy, ahogy vanáradozott Tina a Drága családom mai epizódjában, aki bár rutinos a gyerek ellátását illetően volt benne egy kis félsz.Egy pillanatra volt bennem félsz, de hatalmas boldogság is. Félsz azért volt bennem, mert nyolc évvel ezelőtt babáztam utoljára. Szerencsére ez olyan, hogy az ember nem felejti el, mit, hogyan kell. Megfogtam a babát és azonnal minden emlék visszajött. Komolyan elgondolkodtam rajta, hogy vállalunk még egy gyereket Emilióval. Csak néztem és csodáltam ezt a csöppséget, annyira jó érzés volt a kezemben tartaniáradozott Tina, akinek férje régóta kérleli őt, hogy vágjanak bele egy újabb babaprojektbe, melyre most talán igent is mond a kétgyerekes anyuk.