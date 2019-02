A spanyol filmakadémia fogyatékkal élők főszereplésével készült filmet választott a legjobbnak

Hölgyeim és Uraim! Az Akadémia elismert egy fogyatékkal élő színészt. Nem tudják, hogy mit tettek. Három szó jut eszembe: befogadás, sokszínűség, láthatóság. Micsoda érzés, nagyon köszönöm!"

Bajnokok (Campeones) című, fogyatékkal élők főszereplésével készült vígjátékot választotta a legjobb alkotásnak a spanyol filmakadémia a Sevillában rendezett 33. Goya-díjátadó gálán vasárnap hajnalban.A filmet egy létező, értelmi sérültekből álló kosárlabdacsapat inspirálta, amely 1999 és 2014 között tizenkétszer nyert bajnoki címet Spanyolországban.Javier Fesser alkotása volt a tavalyi év legnézettebb filmje a spanyol mozikban: több mint 3,2 millióan látták, és 19 millió euró bevételt hozott.A legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerést a Bajnokokban nyújtott alakításáért Jesús Vidal kapta, aki ezzel az első fogyatékkal élő Goya-díjas művész lett.- fogalmazott köszönőbeszédében, amelyet a kongresszusi központban összegyűlt szakmai közönség állva tapsolt meg.A gála során rendkívüli hangsúlyt kapott a nők filmiparban betöltött megkerülhetetlen szerepe, több megszólalásban is nagyobb elismerést követeltek a női filmesek számára."Hiszem, hogy egy társadalmat a nők helyzete szerint kell megítélni, és bőven van min gondolkodnunk" - mondta Arantxa Echevarría, aki a Carmen és Lola című drámájáért a legjobb első filmes rendezés díját nyerte el.Ebben évben összesen 29 nő és 113 férfi alkotó kapott jelölést Goya-díjra.A CIMA női filmes szövetség az esemény kezdetén 2500 vörös színű legyezőt osztott szét a gála résztvevői között a nőket érő erőszak elleni tiltakozás kifejezéseként. A nők elleni erőszaknak Spanyolországban idén már hat, 2003 óta pedig 981 halálos áldozata van.A spanyol filmakadémia idei legdíjazottabb filmje A királyság (El reino) című thriller lett, összesen hét kategóriában jutalmazták a híres spanyol festőművészt, Francisco de Goyát mintázó mellszoborral.A spanyol politikai korrupcióról szóló alkotásért Rodrigo Sorogoyen elnyerte a legjobb rendezőnek járó elismerést, Antonio de la Torre pedig a legjobb férfi színész díját.Sorogoyen tavaly a Madre (Anya) című rövidfilmjéért vehette át a szobrot a spanyol filmakadémiától, ez a film most Oscar-díjért is versenyben van.Az idei Oscar-díj több nagy esélyesét is jutalmazták Sevillában: a mexikói Alfonso Cuarón, Roma című alkotása kapta a legjobb dél-amerikai filmnek járó Goya-szobrot, míg a legjobb európai film kategóriában a lengyel Pawel Pawlikovski Hidegháború című műve győzedelmeskedett.Életműdíjjal tüntették ki Narciso "Chicho" Ibánez Serradort, a 83 éves spanyol filmes, televíziós és színházi "rendezőlegendát", akire a spanyol fantasztikus filmek és horrorfilmek "atyjaként" tekintenek.A nagy filmes díjátadóknál megszokott látványos külsőségek közepette rendezett eseményen felvonult a spanyol kulturális és közélet színe-java, például Pedro Almodóvar és Penelopé Cruz Orscar-díjas művészek is. Utóbbit a legjobb színésznőnek járó díjra jelölték a magyar mozikban is látható Mindenki tudja (Todos lo saben) című filmben nyújtott alakításáért. A Goya-szobrot végül Susi Sánchez spanyol színésznőnek ítélték.