A sportban is forradalmi változásokat hozott a digitalizáció

A sportteljesítmény fokozásának legújabb forradalmát hozta el a digitalizáció - hangzott el a Magyar Telekom által szervezett, "A digitalizáció az új dopping?" címmel meghirdetett csütörtöki kerekasztal-beszélgetésen.



A távközlési cég MOST Fórum programsorozatának negyedik rendezvényén azt tárgyalták, miként járul hozzá a technológia fejlődése az emberi test tökéletesítéséhez, és hol húzódik a határ, amelyet átlépve már nem a sportoló, inkább a gép eredményét kellene dicsérni.



A sydneyi olimpián aranyérmet nyert úszó, Kovács Ágnes kiemelte: a technológia segítségével most már akár a hobbi-, akár az élsportolók számára is személyre szabott edzésterv állítható össze. Kiemelte: sportágában a mennyiségi munka egyre inkább minőségibe megy át.



Dörnyei Balázs, a Ferencváros női labdarúgó-csapatának vezetőedzője szerint a technikai eszközök az edzői munkában is jelentős változásokat hoztak.



"A meccsek mély elemzéséhez nem elég a játékidő alatt átélt vizuális élmény, ennél sokkal alaposabb betekintést kaphatunk a digitális forrásokból. A különböző szenzorok és az általuk mért adatok segítségével ugyanis lehetőség van arra, hogy visszanézzék a játékosok teljesítményét, valamint az okoseszközök adatai az edzésekre való felkészülésben is segítenek" - mondta a szakember, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a futballmérkőzéseket mégsem a játékosok fizikai képességei döntik el, hiszen az agyuk 90 perc alatt 1,5-1,8 millió döntést hoz. Hozzátette: szerinte nem a megnyert párharcok száma a meghatározó, s inkább azok a csapatok nyernek, amelyek futballozni akarnak, és nem azok, amelyek "háborút" szeretnének nyerni.



Szabados Gábor sportközgazdász arról beszélt, hogy a digitalizáció a hatékonyabb sportszakmai munka mellett alapvető szervezeti változásokat is hozott, hiszen kitermelt egy új generációt, a laptop-edzőkét, és a számszerűsített adatok révén a sportmenedzsereknek is nagyobb rálátást biztosít az edzők munkájára.



A sportközgazdász hangsúlyozta, már olyan nagy kluboknál is laptop-edzőt alkalmaznak, mint a Paris SG, s egyre inkább kiszorulnak azok a szakemberek, aki csak a szemük által látottakra hagyatkoznak.



Irmai István, a Testnevelési Egyetem docense a technológia megismerésének felelősségére hívta fel a figyelmet



"Nagyszerű, hogy az okoseszközök hatására egyre többen mozognak, tavaly a Mozgás Éjszakáján például azt mértük, hogy egy év alatt a szabadidősportolók körében 47-ről 49 százalékra emelkedett az okoseszközöket használók száma".



A docens hozzáfűzte: "Azt is fontos lenne elsajátítani, hogy pontosan miben lehet hasznunkra a digitalizáció, hogyan segíthet a teljesítményfokozásban, az eredmények elérésében. Az okoseszközök ugyanis sokkal több adatot továbbítanak nekünk, mint amit legtöbben képesek vagyunk feldolgozni és helyesen értelmezni".



Irmai István a digitalizáció elterjedésének egyik pozitív hatásaként említette meg, hogy a maratoni versenyeken a futók 60-65 százaléka egyenletesebb teljesítményt nyújt a táv során, s kevesebben "halnak meg" a végére, mint korábban.



A beszélgetés végén Dörnyei Balázs megállapította: "a technika jelenleg még előrébb jár, mint az a tudomány, amely az eredményeket felhasználja."



