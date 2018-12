A sziámi harcoshal lesz Thaiföld nemzeti vízi állata

Régebben leginkább a szerencsejátékosok kedvelték, akik akváriumba helyeztek két hímet, hogy megküzdjenek egymással, előtte fogadásokat kötöttek, melyik nyer.



Szuvapan Tanjuvardhana, a miniszterelnöki iroda munkatársa és a Nemzeti Identitás bizottságának alelnöke elmondta, hogy a testület csütörtökön döntött és továbbította ajánlását a kormánynak. A bizottság a thai kulturális büszkeség erősítésére jött létre.



A ragyogó vörös-narancs színű hal, más néven betta (Betta splendens) az alelnök szerint egyértelműen thaiföldi állat, hiszen neve is erre utal, régen ugyanis Sziámnak hívták az országot.



Tudományos munkákban és történelmi leírásokban is említik a vad területvédőt sziámi harcoshalként, amely megtalálható Bangkok folyójában, a Csaophrajában is.