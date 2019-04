A tánc világnapja - A tévében is követheti az eseményeket

A Tánc Világnapja az m5-ön A Tánc Világnapja az m5-ön

Az M5 kulturális csatorna is kapcsolódik a tánc világnapi eseményekhez:- tájékoztatta Siklósi Beatrix csatornaigazgató az MTI-t.Az április 29-iki világnaphoz kapcsolódva a Táncpedagógusok Országos Szövetsége és a Magyar Táncművészeti Egyetem közösen szervezi meg vasárnap a rendezvényt.A Nagy Táncválasztóra az óvodás korúaktól a felnőttekigSiklósi Beatrix elmondta:, ahol a nézők betekinthetnek a különböző táncórákba, a tánc talkshow elnevezésű blokkban pedig ismert táncművészek mesélnek majd pályájukról, valamint arról, hogy mit jelent számukra, miben változtatta meg az életüket az, hogy táncművészek lettek.A csatornaigazgató kiemelte: a Nagy Táncválasztó rendezvény célja, hogy megszerettesse az emberekkel ezt a művészeti ágat és bármilyen korosztályban kedvet csináljon a különböző stílusok kipróbálásához, de az utánpótlásképzéshez is szeretne hozzájárulni.Az M5 kulturális csatorna tematikus műsorfolyamának felelős szerkesztője Búzási Zoltán, aki csapatával azok számára is bepillantást enged a tánc világába és a sokszínű programokba, akiknek ezen a napon nem lesz lehetőségük elmenni az egyes helyszínekre.