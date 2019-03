A Trónok harca Éjkirályt alakító színésze megtörte karaktere hallgatását

A Trónok harca univerzumának véres csatái és szívszorító tragédiái közepette az Éjkirály és a Mások serege továbbra is hidegrázósan félelmetes fenyegetést jelent a Hét Királyság számára.Most pedig az általában nem túl közlékeny, sőt, kifejezetten csendes természetéről ismert Éjkirály megszakította a csendet. Legalábbis a hatodik évad óta őt alakító színész és kaszkadőr, Vladimír Furdík interjút adott az Entertainment Weekly-nek, melyben feltárt néhány részletet, amit a szereplő jeges kék szemén keresztül látott."Rengeteg lovas-, és nagy esésen, tűzgolyón és kardcsatán vagyok túl" - magyarázta Furdík, mikor arról kérdezték, milyen is volt az élete a Mások vezére előtt. "Amikor az ötödik évadot forgattuk, én voltam az a Más, aki Jon Snow-val harcolt Hardhome-ban - ez volt az első alkalom, mikor Jon megölt egy ilyen lényt."Micsoda egybeesés! Noha azt nem tudja, hogy előtte ki volt a holtak seregének vezére, azt tudni véli, hogy "az Éjkirályban van valami emberi."Attól függően, hogy épp ki volt az adott epizód rendezője, a színész másként kapott instrukciókat azzal kapcsolatban, hogy mennyire legyen hűvös vagy éppen emberi a cselekedeteit és az arckifejezéseit illetően, de azt például szinte sosem engedték neki, hogy pislogjon - így a karakter arca még fagyosabbnak látszódott.Egy kis emlékeztetőül azoknak, akik már elfelejtették volna: az Éjkirály az első emberek, vagyis az Elsők és az erdő gyermekei között kialakult háború okán "született", amikoris utóbbiak egy férfit kötöztek egy fához és átdöfték a szívét egy sárkánykővel, mivel így akartak védekezni az Elsők ellen, akik otthonukra törtek.Az Éjkirály azóta megszerezte Daenerys Viserion nevű sárkányát és sikeresen áttört a Falon.Most, hogy a Trónok harca a vége felé közeledik, Furdík elárulta, hogy az Éjkirály valójában a jó öreg, régimódi bosszúra szomjazik."Valaki Éjkirályt csinált belőle. Senki nem tudja, mi volt előtte - katona vagy nemes. Ő sosem akart az Éjkirály lenni. Szerintem bosszúra vágyik. Ebben a történetben mindenkinek két oldala van - egy jó és egy rossz. Az Éjkirálynak ellenben csak egy van, a rossz."A holtak vezérének szájából ez elég egyértelmű utalásnak tűnik arra nézve, hogy addig meg sem áll majd, amíg meg nem kapja, amit akar.Az emberek látni fogják, hogy van egy célpontja, akit meg akar ölni, és majd kiderül, ki az. Emellett ott volt az a pillanat [az ötödik évadban], amikor Havas Jon a csónakban állt, az Éjkirály pedig ránézett és felemelte a karját - ezúttal lesz egy hasonló és jóval erősebb közös jelenetük.Amikor saját kedvenc jelenetéről kérdezték, a színész azt mondta, hogy a nézők még nem láthatták. Kíváncsian várjuk, és már nem is kell túl sokáig, mivel a Trónok harca nyolcadik évada április 15-én hozzánk is elérkezik.