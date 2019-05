A volt belga király 2 hét után egyezett bele az apasági teszt elvégzésébe, amire a bíróság kötelezte

Hosszú jogi huzavona után II. Albert korábbi belga uralkodó úgy döntött, hogy a bíróság határozatának eleget téve aláveti magát az apasági tesztnek Delphine Boel keresete ügyében, aki házasságon kívül született gyerekének mondja magát - jelentette a helyi média kedden.



Az ügyben eljáró törvényszék két héttel ezelőtti ítélete értelmében az egykori királynak napi 5000 eurót (mintegy 1,6 millió forintot) kellene fizetnie, amíg nem hajlandó alávetni magát a vizsgálatnak.



A bíróság októberben apasági teszt elvégzésére kötelezte a most 84 éves korábbi királyt, aki a semmitőszékhez fordult. A fellebbezés ügyében idén már nem várható ítélet, és addig az apasági teszt eredménye is szigorúan bizalmas marad.



Boel már hosszú évek óta küzd azért, hogy jogi úton, DNS-vizsgálattal állapíttassa meg, valóban II. Albert a vér szerinti édesapja. A most 51 éves nő leszögezte, hogy nem pénzt vagy rangot akar, csak bizonyosságot.



A belga alkotmány értelmében a király személye sérthetetlen, érinthetetlen, nemcsak büntetőjogi, hanem polgári jogi értelemben is: vele szemben semmilyen eljárás nem indítható, vagyis szó szerint a törvények fölött áll. A mentelmi jog viszont csak addig illeti meg, amíg ő az uralkodó, márpedig II. Albert egészségügyi okok miatt 2013-ban lemondott a trónról legidősebb fia, Fülöp javára.



II. Albert korábban félig-meddig beismerte, hogy az 1960-as évek végén - Delphine Boel születése előtt - viszonya volt valakivel. A király az 1999-es karácsonyi üdvözletében azt mondta, hogy több mint harminc évvel korábban házassága komoly válságba került, amelyen sikerült túljutniuk.