ABB Ability megoldás a világ óceánjaiban felhalmozódó műanyagszemét egyre növekvő problémájának kezelésében

Fotó: Jedimentat44, Creative Commons by 2.0

Az ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) innovatív technológiák vezető fejlesztője és szállítója az energetikai hálózatok, energetikai termékek, az ipari automatizálás, a robotika és hajtások terén. Ilyen termékeket és szolgáltatásokat kínál világszerte a közüzemi energiaszektorban, az iparban, a közlekedésben és az infrastrukturális szektorban működő ügyfeleinek.

Az innováció terén több mint 130 éves múlttal rendelkező ABB napjainkban az ipari digitalizálás jövőjét formálja, és többletértéket biztosító megoldásokat kínál ügyfelei számára a következő területeken: az elektromos energia eljuttatása az erőművektől a fogyasztóig, illetve az ipari vállalatok automatizálása a természeti erőforrások kitermelésétől a késztermékek gyártásáig.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által szabályozott, teljesen elektromos hajtású autók számára rendezett versenysorozatot, a Formula-E-t névadó partnerként támogató ABB az e-mobilitás határainak kitolásával jelentősen hozzájárul a fenntartható jövő építéséhez. Az ABB több mint 100 országban működik, és 147 000 főt alkalmaz.www.abb.com

Magyarországi vállalata, az ABB Kft. 1991-ben alakult, és azóta az egyik vezető szállítóként van jelen a hazai közmű, valamint energiaszektorban.

A Csendes-óceán közepén, Hawaii és Kalifornia között jelen pillanatban hatalmas mennyiségben felhalmozódott műanyag lebeg a vízen. Az öt nyílt tengeri műanyag-felhalmozódási zóna közül a legnagyobb, a csendes-óceáni nagy szemétsziget (Great Pacific Garbage Patch) mérete a jelenlegi becslések szerint kétszerese Texas és háromszorosa Franciaország területének Ennek a sürgető környezetvédelmi kihívásnak a megoldásában az ABB technológiáját alkalmazzák.Video (angol nyelvű): ABB technológiával tisztítják az óceánokat a műanyag szeméttőlA holland By the Ocean we Unite (BTOWU) alapítvány által üzemeltetett környezetvédelmi kutatóhajón, a Fantastikón, az ABB által szállított korszerű megoldások segítségével tanulmányozzák, mérik és készítenek jelentést az óceánban egyre nagyobb koncentrációban megjelenő műanyagszemétről.A közhasznú szervezet küldetése, hogy rávilágítson, milyen károkat okoz a világ óceánjaiba évente bekerülő több millió tonna műanyag.Az alapítvány becslése szerint évente mintegy nyolcmilliárd kilogramm műanyagot jut az óceánokba. Ez 23 000 kilogramm (50 700 font) új műanyagszemetet jelent percenként. Az óceánba dobott műanyag azonnal rombolni kezdi a környezetet, és bejut a táplálékláncba. Adatok támasztják alá, hogy a tengeri élővilág több mint 200 faja lenyeli a műanyagot. „Nagyon szomorú látni, hogy milyen sok műanyagot juttatunk az óceánokba" - mondja Dr. Nanne van Hoytema, a BTOWU tudományos kutatási koordinátora.A probléma megoldását segíti, hogy az alapítvány hajóján az ABB Ability™ Marine Advisory System – OCTOPUS -t használják az üzemanyag-felhasználást és a működési hatásfokot legjobban kihasználó optimális útvonalak megtervezéséhez. A szoftvert arra tervezték, hogy segítséget nyújtson a személyzetnek az útvonalak megtervezésében, a kutatási eredmények adatainak bevitelében, valamint az időjárási viszonyok nyomon követésében Rotterdam (Hollandia), Franciaország, Belgium, Dánia, Dél-Anglia és a Csatorna-szigetek partjai mentén végzett kísérleti utak során. Ezzel párhuzamosan az ABB Ability™ Marine Fleet Portal segítségével az alapítvány összegyűjti és kielemzi a Fantastiko fedélzeti szenzorainak valós idejű adatait.Ezek az adatok nem csak a hajó által érzékelt műanyaghulladék kiterjedését és jellemzőit tartalmazzák, hanem információkat is nyújtanak a hajóútról és a hajó útvonalán uralkodó időjárási viszonyokról. Az ABB Ability™ Marine Fleet Portalnak köszönhetően a Fantastiko kutatási munkája és annak legfontosabb megállapításai a nagyközönség számára közvetlenül is elérhetőek az alapítvány honlapján keresztül. A BTOWU közönsége nyomon követheti a hajós kutatási expedíciók helyzetét a honlapon keresztül, és tájékozódhat az expedíciók által talált műanyag részecskék típusairól.Egyre inkább bizonyosságot nyer, hogy az óceánokban felhalmozódó műanyag komoly kihívást jelent, amit kezelni kell. Az Európai Parlament már megszavazta az úgynevezett egyszer használatos műanyagok, azon belül is a műanyag evőeszközök, tányérok, tisztítópálcikák és szívószálak teljes betiltását. Azonban lehet és kell is ennél többet tenni, aminek során kulcsfontosságú szerepet játszik az emberek ösztönzése véleményük kinyilvánítására.„Kutatási expedícióink legfőbb szempontja, hogy kutatási eredményeinket a lehető legszélesebb körben bemutassuk" - mondja Dr. van Hoytema. „Az ABB Ability segítségével kutatási munkánkat megoszthatjuk az érdeklődőkkel a közösségi médián keresztül. Az emberek otthonukból közvetlenül kapcsolódhatnak hozzánk a tengeren, ezáltal kutatási tevékenységünket gyorsan és hatékonyan mindennapjaik részévé tehetjük."„Az ABB elkötelezett a fenntartható technológiák iránt" - mondja Mikko Lepistö, az ABB Marine & Ports Digital Solutions alelnöke. „Szintén nagy örömünkre szolgál, hogy tengerészeti szoftvermegoldásunkat közvetlen csatasorba állítják a tengeri élővilág védelme érdekében."Az ABB technológiáit alkalmazó további környezetvédelmi expedíciók kidolgozása folyamatban van.