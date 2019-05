Alain Delon miatt fő a feje a cannes-i filmfesztiválnak

Védekezésre kényszerült hétfői sajtótájékoztatóján Thierry Frémaux, a cannes-i fesztivál művészeti igazgatója, miután egy interneten megjelent petícióban azt kérték a szervezőktől, hogy ne tüntessék ki "a rasszista, homofób és nőgyűlölő" Alain Delont tiszteletbeli Arany Pálmával a kedden kezdődő seregszemlén. A fesztiváligazgató szerint külön kell választani a francia világsztár munkásságát a véleményétől.



Az amerikai Women and Hollywood nevű szervezet angol nyelven megjelent petícióját hétfő estig több mint 16 ezren írták alá.



"Nem a Nobel-díjjal jutalmazzuk Delont, hanem tiszteletbeli Arany Pálmával életművéért. A fesztivál elítél bizonyos megszólalásokat, de nem a véleménynyilvánítás szabadságát. Szét kell választani a dolgokat" - mondta Thierry Frémaux Cannes-ban a 72. fesztivál ünnepélyes megnyitása előtt egy nappal tartott sajtótájékoztatóján, ahol elítélte a "politikai rendőrséget".



"Delon szabadon kifejtheti a véleményét, még ha én nem osztom is azt (...) Nehéz mai szemüvegen át megítélni olyan dolgokat, amelyek évekkel ezelőtt történtek vagy amelyeket akkor mondtak" - tette hozzá.



A tervek szerint a 83 éves francia filmszínészt - aki korábban elismerte, hogy megütött nőket, illetve a homoszexualitást természetellenesnek tartja - vasárnap tüntetik ki ünnepélyes keretek között. A 72. seregszemle hivatalos plakátján is eredetileg a fiatal Alain Delon szerepelt volna, de Agnes Varda márciusban bekövetkezett halála után végül a filmrendezőnő került rá.



A petíció megfogalmazói úgy vélik, hogy "nincs helye egy ilyen jelentős eseményen rasszistáknak, szexistáknak és homofóboknak". Az aláírók felidézték, egy 2013-as tévéinterjúban Alain Delon úgy vélte, hogy a homoszexuális pároknak nem szabadna engedélyezni gyerekek örökbefogadását, a "nőket pedig macsó módon kell kezelni, beleértve a pofonokat is". A petíció arra is emlékeztetett, hogy a filmsztár fia, Anthony Delon május 4-én az Instagramon azt állította az apjáról, hogy gyerekkorában erőszakos volt vele, és kutyákkal zárta össze egy ketrecben, hogy keményebbé váljon.



A művészeti igazgató azért is védekezésre kényszerült, mert a hivatalos versenyprogram 21 alkotása között csak 4 olyan szerepel, amelyet nő rendezett, pedig a hollywoodi szexuális zaklatási botrányok nyomán a cannes-i fesztivál egy chartában tavaly elkötelezte magát a nők és férfiak közötti egyenlőség tiszteletben tartására.



"Az egyenlőség iránti elköteleződést nem szabad összekeverni a válogatás kérdésével. Nem lenne méltó a fesztivál részéről csak azért beválogatni egy filmet, mert azt nő rendezte" - hangsúlyozta Thierry Frémaux. A fesztivál közleményében jelezte, hogy a 39 országból benevezett 1845 alkotás 26 százalékát rendezte nő, így jobban érthető, hogy a versenyben szereplők filmek rendezői között csak 19 százalékban vannak.



A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy a diplomamunkák versenyébe benevezett alkotásoknak viszont már 44 százalékát rendezte nő, ami azt jelzi, hogy a jövőben egyre jelentősebb szerephez juthatnak a női rendezők.



A beválogatott magyar vizsgafilmet is nő, Moldovai Katalin rendezte. Az Ahogy eddig című diplomafilm az egyetemek legjobbjait felvonultató Cinéfondation programban szerepel május 21-én.



A közlemény azt is kiemelte, hogy a fesztivál 109 állandó munkatársa közül 66 nő, ami 61 százalékot jelent, és a rendezvény 12 napja alatt a Cannes-ban dolgozó 974 fős csapatban 468 nő dolgozik, azaz az alkalmazottak 48 százaléka nő. A válogatóbizottságban fele-fele arányban vannak a férfiak és a nők, és a fesztivál valamennyi válogatásának zsűritagjait is paritásosan jelölték ki a szervezők.



A 72. cannes-i filmfesztivál Jim Jarmusch The Dead Don't Die (A halottak nem halnak meg) című zombifilmjének díszbemutatójával kedd este veszi kezdetét a francia Riviérán. A fesztivál május 25-éig tart, a hivatalos versenyprogram zsűrijének elnöke Alejandro González Inárritu ötszörös Oscar-díjas mexikói filmrendező.