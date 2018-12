Alfonso Cuarón Roma című filmje kapta a Los Angeles-i kritikusok fődíját

Alfonso Cuarón Roma című, életrajzi ihletésű, fekete-fehérben forgatott filmje kapta a Los Angeles-i Filmkritikusok Szövetségének fődíját.



A kritikuscsoport szavazása szombat reggel kezdődött a Twitteren, a díjazottakat vasárnap jelentették be.

Az Oscar-díjas Alfonso Cuarón Roma című alkotásával a legjobb film és a legjobb operatőr díját is elnyerte.



Mijazaki Hajao japán animációs rendező életművéért kapott díjat a kritikusoktól.



A színészi elismeréseket Ethan Hawke (A hitehagyott), Olivia Colman (A kedvenc), Steven Yeun (Gyújtogatók) és Regina King (Ha a Beale utca mesélni tudna) kapta.



A legjobb rendezőnek járó díjat Debra Granik nyerte el Ne hagyj nyomot! című apa-lánya drámájáért.



A dokumentumfilmes mezőnyből Sandi Tan Shirkers című munkája győzött. A legjobb forgatókönyv díját a Megbocsátasz valaha? című krimi írói, Nikole Holofcener és Jeff Whitty kapták. A legjobb animációs filmnek pedig a Pókember - Irány a Pókverzum című filmet választották a kritikusok.



Az idegen nyelvű filmek mezőnyéből két győztes került ki a szavazás nyomán: a díjat megosztva a dél-koreai Gyújtogatók és a japán Bolti tolvajok kapta.



A Los Angeles-i kritikuscsoport január 12-én adja át díjait. A ceremónián Mijazaki Hajao, a Ghibli stúdió alapítója, a Chihiro Szellemországban Oscar-díjas rendezője előtt is tisztelegnek.