Alicia Keysszel készít életrajzi filmet a Holdfény rendezője

Az Oscar-díjas Holdfény című dráma rendezője, Barry Jenkins életrajzi filmet forgat Alvin Ailey-ről, a legendás afroamerikai koreográfusról - értesült a The Hollywood Reporter.



A Fox Searchlight gyártásában készülő film forgatókönyvét Julian Breece írja Jennifer Dunning életrajzának felhasználásával és a néhai koreográfus hagyatékkezelőjének jóváhagyásával.



A producerek között olvasható Jenkis neve is, aki Pastel produkciós cégével dolgozik a projekten az énekesnő Alicia Keys, Susan Lewis, Judy Kinberg, Rachel Cohen és Jana Edelbaum társaságában.



Ailey, akit egyedülálló édesanyja Texasban nevelt fel, 1958-ban alapította meg New Yorkban a modern táncot népszerűsítő Alvin Ailey Amerikai Táncszínházat. Revelations című előadása a történelem legtöbbet játszott modern táncdarabja lett.



Az AIDS-ben szenvedő Ailey 1988-ban, egy évvel 58 éves korában bekövetkezett halála előtt megkapta a Kennedy Központ életműdíját, Barack Obama elnök pedig 2014-ben posztumusz kitüntette az Elnöki Szabadság Érdeméremmel.



Jenkins a Holdfény című film forgatókönyvírójaként Oscar-díjat kapott és rendezőként is jelölték a díjra. Idén a Ha a Beale utca beszélni tudna című filmje forgatókönyvéért kapott jelölést az amerikai filmakadémiától.