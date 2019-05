Állítólag idegen űrhajók vesztegelnek naprendszerünk egyik aszteroidáján - Fotók, videók

kép: Planéta Csillagda - Blog.hu

Az Óriások útja. Fotó: Érdekesvilág.hu

Az összeesküvés elmélet gyártók egyik kedvenc témája lett az elmúlt években, hogy az idegenek nemcsak, hogy köztünk élnek, de aszteroidákon is rejtőznek. Az jó kérdés, hogy ha köztünk élnek, akkor miért kell aszteroidákon bujkálniuk, de a lényeg az, hogy a naprendszer aszteroida övének második legnagyobb kőgolyóján megtalálták őket.Íme, a Vesta törpebolygó:A NASA Dawn űrszondája, és a Hubble űrteleszkóp is részletes felvételeket tudott készíteni a Vesta törpebolygóról, ami a maga 525km-es átmérőjével a második legnagyobb az aszteroida övben. Az egyik teljesen összerakott felvételen pedig megmutatják, hogy hol is rejtőznek azon az idegenek.Itt rögtön két dolog jön a képbe. Először is az, hogy az ember minden egyes ismeretlen helyen ismerős dolgokat keres. Ilyen tévedés volt a Mars arca, amiről azt hitték először, hogy idegen civilizáció gigantikus öröksége, és kiderült, hogy egy olyan hegy, amire pont úgy esett be a fény, hogy az árnyékkal együtt arcnak láthattuk azt.A másik az, hogy miért ne hozhatna létre valami geometriai formákat? Ha csak a Földön szétnézünk, akkor ott van az Óriások útja Észak- Írországban, amit vulkanikus működés hozott létre, vagy elég, ha egy hópihére nagyítunk rá, és egyből ráfoghatnánk, hogy lehetetlen, hogy így nézzen ki.Lehet, hogy nem ismerjük még annyira a világűrt, mint bolygónkat, de ha szabályosságot fedezünk fel, nem feltétlen kell egyből más élőlényekre fogni. Lehet, hogy tényleg csak egyszerűen olyan3, amilyen, és természetes dolgok azok, annak ellenére, hogy az ember szereti saját félelmeit beleültetni a szokatlan űrbéli formákba.