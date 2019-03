Andrea Bocelli ősszel duplázik Budapesten. A világhírű olasz tenor a nagy érdeklődésre tekintettel november 16. után másnap, november 17-én is koncertet ad a Papp László Budapest Sportarénában - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.



A budapesti koncert programjában ismert operarészletek, az énekes népszerű popalbumainak dalai szerepelnek, de felcsendül néhány szerzemény tavaly ősszel megjelent Sí című albumáról is. Fellépésén szimfonikus zenekar és kórus kíséri.



A 60 éves Andrea Bocelli karrierje a kilencvenes évektől napjainkig példátlan sikertörténet. Énekelt pápáknak, elnököknek, királyoknak és királynőknek, fellépett a világ valamennyi nagy koncerttermében, operaházában, nemzetközi rendezvényeken (olimpiai játékokon, világbajnokságon), teltházas koncerteket adott csarnokokban és 85 millió lemezt adott el. Elnyerte a Golden Globe-díjat, hétszer a Classical Brit és ugyanennyi alkalommal a World Music Awardsot, csillagot kapott a Hollywoodi hírességek sétányán.



Operaszereplései mellett olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Céline Dion, Tony Bennett, Ariana Grande, Jennifer Lopez és Nicole Scherzinger. Legnagyobb slágere a Con te partiro, amelynek angol verziója, Sarah Brightmannel közös duettje, a Time to Say Goodbye megjelenésekor minden lemezeladási rekordot megdöntött és több tucatnyi országban vezette a slágerlistákat.



A tenor a koncertek mellett szinte minden évben új lemezzel áll elő. A legutóbbi, tavaly megjelent Sí tizenhat dalt tartalmaz, amelyek témája a szeretet, a család, a hit és a remény. A korongon Bocelli együtt énekel mások mellett Ed Sheerannel, Dua Lipával, Josh Grobannal, a klasszikus szoprán Aida Garifullinával, valamint húszéves fiával, Matteo Bocellivel.