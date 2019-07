Annak a matematikusnak a portréja kerül az új 50 fontosra, aki feltörte Enigma-kódot

Mark Carney, a Bank of England kormányzója jelentette be hétfőn a manchesteri tudomány- és ipartörténeti múzeumban a széleskörű lakossági konzultáció eredményeként született döntést. A brit jegybank vezetője szerint Turing háborús hős volt, akinek tevékenysége óriási hatást gyakorol még a mai nemzedékek életére is.Alan Turing, akit a modern számítástudomány és a mesterséges intelligencia koncepciójának megalapozójaként tisztel a tudományos utókor,. Ezt a kódot használták az Atlanti-óceán északi vizein szövetséges konvojokra vadászó, a háború első szakaszában súlyos veszteségeket okozó német tengeralattjárók kommunikációjához is. A kód feltörése egyes történészi vélemények szerint évekkel rövidítette le a háborút.Turingot e rendkívüli vívmány ellenére. Az ítélet úgy szólt, hogy Turing vagy börtönbe vonul, vagy "önkéntes" kémiai kasztrációnak veti magát alá. Turing végül e kezelést választotta, ám alig két évvel később, 1954-ben, néhány nappal 42. születésnapja előtt meghalt. Alan Turingot II. Erzsébet királynő a brit kormány kezdeményezésére 2013-ban utólagos kegyelemben részesítette.A jegybankhoz a konzultáció hat hete alatt 227 ezer javaslat érkezett 989 egykori tudósra.Az 50 fontos a legmagasabb címletű brit bankjegy, de a hétköznapi bankjegyforgalomban igen ritkán lehet vele találkozni, a készpénzfizetések túlnyomó része az 5, a 10 és a 20 fontos bankókkal történik.Az ötfontoson Sir Winston Churchill néhai brit miniszterelnök, az új tízesen a ma is világszerte rendkívül népszerű, 1817-ben elhunyt angol írónő, Jane Austen portréja látható.Az új, ugyancsak polimer alapanyagú 20 fontos jövőre kerül forgalomba, J. M. W. Turner XVIII-XIX. századi angol festőművész önarcképével.