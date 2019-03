Aranyozott óriásburgerrel készülnek az új japán császár trónra lépésére

Kiváló minőségű wagyu marhahúsból és aranyporral meghintett zsemléből készített, 100 ezer jenbe (258 ezer forint) kerülő óriásburgerrel készül egy tokiói luxusszálloda Naruhito japán herceg közelgő trónfoglalására és az új császári éra kezdetére.



A japán főváros előkelő Roppongi negyedében álló Grand Hyatt Tokyo szálloda The Oak Door nevű étterme csütörtökön mutatta be a három kilogrammos fogást, amelynek borsos árú összetevői között libamáj és francia szarvasgomba forgács is szerepel.



A Golden Giant Burger fantázianévre keresztelt szendvics nagyjából 25 centiméter széles és 15 centiméter magas. A 6-8 főnek elegendő harapnivalót egy üveg borral együtt szolgálják fel. A különleges burger április 1-jétől június végéig lesz elérhető.



A 85 éves Akihito japán császár 30 évnyi uralkodás után április 30-án mond le a trónról. Helyét 59 éves fia, Naruhito trónörökös veszi át május 1-jén.



Az uralkodó 2016-ban ritkaságszámba menő videoüzenetben jelentette be óhaját a lemondásra. Döntését hanyatló egészségi állapotával és azzal kapcsolatos aggodalmaival indokolta, hogy hajlott kora miatt nem tud eleget tenni kötelezettségeinek. Ő az első japán császár az elmúlt csaknem kétszáz évben, aki lemond a trónról.

Akihito április végi lemondásával véget ér uralkodásának korszaka is, amelyet a Heiszei (a béke elérése) korszaknak neveztek el. A Naruhito alatti éra elnevezését április 1-jén jelenti be a japán kormány.



