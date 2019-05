Rekordidő alatt, forgalmazása második hétvégéjén már átlépte a kétmilliárd dolláros globális bevételt a Bosszúállók: Végjáték című szuperhősfilm - jelentette be a forgalmazó Walt Disney Co.



A produkcióra, amely 22 Marvel-szuperhősfilm végére tesz pontot, a hazai piacon, az Egyesült Államokban és Kanadában 145,8 millió dollárért, a nemzetközi piacokon 282,2 millió dollárért váltottak jegyet forgalmazása második hétvégéjén, és ezzel elérte a 2,2 milliárd dolláros globális bevételt a Walt Disney Co. becslése szerint.



A Végjáték egyike azon öt filmnek, amely eddig elérte ezt a bevételt, és minden idők második legnagyobb jegybevételű filmje a 2,8 milliárd dollárt forgalmazó Avatar után. Utóbbi azonban 47 nap forgalmazás után érte el a kétmilliárd dolláros jegybevételt.



A Bosszúállók: Végjátékban a közönség olyan közkedvelt szuperhősökkel találkozhat, mint a Vasember, Thor és a Fekete özvegy. A film a tavaly bemutatott Bosszúállók: Végtelen háború történetét folytatja, amelynek végén számos Marvel-hős vált porrá. A Végjátékban a túlélők a szupergonosz Thanos életére törnek. Főszereplői között vannak Robert Downey Jr., Chris Hemsworth és Scarlett Johansson.



A május első hétvégéjén bemutatott filmeknek szinte csak morzsák jutottak a jegybevetélekből, a Meagan Good, Dennis Quaid, Michael Ealy főszereplésével fogatott The Intruder című filmdrámára 11 millió dollárért váltottak jegyet, a Charlize Theron, Seth Rogen főszereplésével készült Csekély esély című vígjáték 10 millió dollárt forgalmazott.